2026, año en que la IA deja de ser una funcionalidad

Por: Germano Couy*

San Salvador. Durante la última década, hemos hablado de inteligencia artificial como quien menciona una promesa: con entusiasmo, pero con cierta distancia. La tratábamos como un accesorio, un agregado, un “plus” que se colocaba encima del hardware o dentro del software. Ese momento terminó.

Lo que estaremos viendo en 2026, y lo que hemos vivido en los meses previos, no es una evolución, sino un cambio de naturaleza. La IA dejó de ser una característica y pasó a convertirse en infraestructura. Está en el centro de cómo trabajamos, estudiamos, analizamos datos, nos movilizamos, jugamos, cuidamos nuestra salud y gestionamos ciudades completas.

Y, sobre todo, está sucediendo en el dispositivo, no únicamente en la nube. Ese es el verdadero punto de inflexión. La nueva computadora es un dispositivo inteligente, no un dispositivo rápido

Hace un año hablábamos de AI PCs como una categoría emergente. Hoy representan una parte sustantiva del mercado y han iniciado un ciclo de renovación que se adelantó a todas las expectativas. Los procesadores con NPUs dedicadas permiten que tareas pesadas de IA se ejecuten localmente: traducciones instantáneas, asistencias creativas, edición de contenido, automatización en tiempo real y flujos de trabajo que antes requerían servidores completos.

En Acer hemos impulsado ese cambio con una gama amplia de dispositivos: equipos livianos para productividad móvil, máquinas de negocios con capacidades avanzadas de multitarea, nuevas estaciones compactas que alcanzan rendimiento de clase servidor, Chromebooks con NPU integrada y equipos diseñados para creadores que necesitan velocidad en cada clic. La IA ya no está “en una función”: es el punto de partida de la experiencia.

Lo más interesante es que el impacto no se limita al cómputo. La IA ya transformó áreas donde la necesidad de precisión, velocidad y automatización es crítica. En el ámbito médico, por ejemplo, hoy la inteligencia artificial puede analizar imágenes, asistir en diagnósticos tempranos, convertir notas en registros clínicos en tiempo real y apoyar al personal de salud para que su tiempo vuelva a donde debe estar: con los pacientes.

En movilidad, vemos e-bikes, scooters y soluciones de transporte inteligente conectadas a sensores y analítica avanzada. En ciudades, contamos con sistemas capaces de interpretar en tiempo real congestión, seguridad y comportamiento del entorno. Y en gaming, uno de los sectores de mayor crecimiento, la IA está dando forma a experiencias 3D inmersivas, animación generada por modelos entrenados y ecosistemas donde el hardware, el contenido y la comunidad se retroalimentan.

Acer ya no es solo un fabricante de computadoras. Somos un conjunto de compañías que trabajan en ciberseguridad, salud digital, movilidad, estilo de vida inteligente, cloud empresarial, animación 3D, gaming, electrodomésticos conectados, purificación, energía, smart cities y más.

Este modelo de múltiples motores de negocio nos permite acelerar innovación real, no incremental. Cada subsidiaria aporta una perspectiva distinta y, en conjunto, construimos un ecosistema integrado donde la IA circula como corriente eléctrica: invisible, pero indispensable.

Lo digo con convicción porque lo veo todos los días: estamos entrando en una etapa donde el hardware responde a la IA y la IA responde a las personas. Ese equilibrio es lo que determina qué tecnología será relevante y cuál simplemente quedará atrás

Cuando hablamos de IA, solemos enfocarnos en su sofisticación técnica. Pero el impacto más profundo no es tecnológico; es humano. La pregunta central para 2026 no es qué puede hacer un algoritmo, sino cómo esa capacidad mejora la vida de una persona.

En Acer creemos en la idea de “Human Intelligence”: diseñar experiencias donde la tecnología amplifique talentos, simplifique cargas, reduzca barreras y permita que la creatividad, la productividad y el aprendizaje fluyan de manera natural. Porque la IA no debe imponerse: debe acompañar.

El futuro inmediato estará marcado por el despliegue masivo de soluciones híbridas: IA en el dispositivo, conectada a la nube cuando se necesita; automatización contextual; experiencias tridimensionales; dispositivos más eficientes energéticamente; y un ecosistema tecnológico que se adapta a la forma de vida cambiante de las personas y las ciudades.

Estamos entrando en la década de la inteligencia distribuida. Una década donde el dispositivo importa tanto como la infraestructura que lo rodea. Donde el consumidor espera que la tecnología se anticipe, no que lo sobrecargue. Y donde el desafío no será producir más poder de cómputo, sino más valor humano.

En ese contexto, nuestro rol en Acer es claro: impulsar un futuro donde la innovación tenga propósito, donde la IA funcione al servicio de la vida real y donde cada avance tecnológico encuentre su razón en las personas.

Porque 2026 no es el año en que la IA llegó. Es el año en que la IA se volvió parte del tejido mismo de nuestro día a día. Y apenas estamos comenzando a ver de qué es capaz.

*Copresidente de la Región Panamericana de Acer