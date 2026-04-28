180 familias de comunidades de La Libertad Costa tendrán sus apartamentos

Michelle Sol: “Las familias beneficiadas eran evacuadas cada invierno, perdiendo sus pertenencias. Hoy les traemos una oportunidad real y una solución permanente; seguiremos llegando a más comunidades.”

Foto: MV.

La Libertad. El Ministerio de Vivienda inició la construcción de 180 apartamentos para beneficiar a igual número de familias de las comunidades Chilama Sur 1 y 2 y Río Mar mediante el proyecto habitacional Apartamentos Conchalío, iniciado este lunes 27 de abril.

En el proyecto las familias dispondrán de parqueo, iluminación, planta de tratamiento, áreas verdes y cisterna, entre otros servicios. La inversión por cada vivienda ronda los $52,000, señalaron fuentes oficiales.





La primera fase contempla la construcción de dos edificios que albergarán 96 apartamentos. Un aspecto relevante es que, en el 76 % de los casos, la escritura de propiedad será otorgada a mujeres jefes de hogar. Se prevé que esta etapa finalice en 12 meses.

“Cambia con el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, porque él ha identificado la verdadera necesidad del pueblo”, reconoció Verónica Ávalos, una de las beneficiadas, al referirse a la solución que se les plantea.

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El proyecto forma parte del Programa de Reasentamientos impulsado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, que ha transformado la vida de millares de familias con una inversión histórica de $56 millones a escala nacional.

Las fuentes señalaron que con la construcción de viviendas dignas en terrenos seguros, el gobierno no solo reduce la vulnerabilidad ante desastres naturales, sino que garantiza que el desarrollo económico sea inclusivo, mejorando directamente el bienestar de las familias.