Sub 17 de fútbol se foguea en Europa de cara a Mundial de Qatar 2025

Olympique de Marsella será el siguiente rival de la Selecta el próximo 10 de septiembre, en suelo francés.

Foto y texto: Indes.

Madrid, España. La Azulita sub-17 derrotó 3-1 al Atlético de Madrid en su gira europea de preparación, el pasado fin de semana.

Con doblete del delantero Luis Tobar, la Azulita sub-17, beneficiaria del Programa Esfuerzo y Gloria, se impuso 3-1 al Atlético de Madrid, de España, en el segundo juego amistoso de la gira europea auspiciada por el INDES, de cara a la participación salvadoreña en la Copa del Mundo Qatar 2025.

Tobar marcó dos goles prácticamente de la misma manera: aprovechando sendas pifias de la zaga colchonera y disparando con precisión milimétrica cerca de la línea del mediocampo.

El primer tanto de Tobar llegó al minuto 10, desatando la algarabía de la buena cantidad de salvadoreños residentes en España que se abocaron al Centro Deportivo Alcalá de Henares, en la capital ibérica.

Y el segundo del ariete salvadoreño cayó al 57, como premio a una sacrificada labor de Tobar, que se las rifaba todas contra la zaga local.

El tercer tanto para la Azulita sub-21 llegó al minuto 64, luego de que el zaguero rojiblanco Matti anotara en propia puerta después del tiro impulsado por Jarell Bonilla.

Sobre los últimos compases del choque, El Salvador sufrió las consecuencias del polémico arbitraje de la tripleta encabezada por el central David Rubio, quien expulsó a Kerin Torres, al mismo Luis Tobar y al preparador de porteros Álvaro Misael Alfaro. Brayan, al 76, descontó para el Atlético de Madrid.

De esta manera, los dirigidos por Juan Carlos Serrano acumulan una victoria (3-1 ante los colchoneros) y una derrota (2-0 ante el Betis) en esta gira europea, que cerrará con el choque ante el Olympique de Marsella, el próximo 10 de septiembre, en suelo francés.