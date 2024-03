Zacamil, Agabeisi y Santa Ana se llevaron los aplausos

Derrotaron a Bengoa, Meanguera del Golfo y Soyapango respectivamente, en la segunda fecha del torneo nacional Infantil AA. Los de mejicanos y las ardillas comparten la cima.

Por: Carlos Hernández/prensa FEDEBEIS.

San Salvador. Las academias de Zacamil, Agabeisi y el Colegio Dominico-Santa Ana ganaron sus respectivos encuentros de la segunda fecha del campeonato nacional Infantil AA.

Zacamil derrotó 20 carreras por 3 a Bengoa; Agabeisi (La Libertad) ganó también de visitante 18 por 3 a Meanguera del Golfo (La Unión); mientras que el Colegio Dominico (Santa Ana) se impuso 15 rayitas por 5 a Soyapango.

Con los resultados, Zacamil y Agabeisi comparten la punta de la tabla clasificatoria con récord de 2-0. Le siguen muy de cerca el Colegio Dominico y Meanguera del Golfo con balance de 1-1. Soyapango y Bengoa están en la parte de abajo de standing con 0-2.

En el diamante del “Bengoita” del Complejo Saturnino Bengoa, la novena de Zacamil se llevó su segundo triunfo de la semana al vencer a los de casa 20 por 3. En duelo de abridores debutantes, Alexis Reyes se llevó la victoria, mientras que Ulises Rivas cargó con el revés.

En el oriente del país, las ardillas de Agabeisi derrotaron 18 carreras por 3 a Meanguera del Golfo, en el estadio Cyril Errington de La Unión. Edwin Calderón fue el lanzador ganador, mientras Javier Alfaro cargó con el revés.

El tercer compromiso de la fecha se tradujo en un triunfo del Colegio Dominico/Santa Ana 15 anotaciones por 5 de Soyapango, encuentro escenificado en el Estadio Jorge Elías Bahaia de la Ciudadela Don Bosco. Los occidentales fueron home club en este desafío. Jefferson Ruano fue el pitcher ganador y Alexander Sánchez el derrotado.

La tercera fecha del campeonato Infantil AA se jugará el próximo sábado 23 de marzo con los duelos: Agabeisi vs Zacamil, Bengoa vs Colegio Dominico/Santa Ana y Meanguera del Golfo vs Soyapango.