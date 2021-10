Yvonne Soler regresa al voleibol de playa para representar a ESA

Tras su regreso, Soler (a la izquierda) no oculta su sorpresa en cuanto a lo que ahora encuentra en la Federación Salvadoreña de Voleibol (Fesavol), lo cual califica como “una diferencia abismal”, situación que se la atribuye al liderazgo de las autoridades del Instituto Nacional de los Deportes (Indes).

Foto: Indes.

San Salvador. Hace cinco años, en virtud del nacimiento de su segunda hija, Yvonne Soler se retiró del voleibol de playa, pero ha regresado a la arena para representar a El Salvador en XX Campeonato Centroamericano de dicha disciplina.

Su última participación internacional la tuvo en los Juegos Panamericanos Toronto 2015, pero ha vuelto con los mismos ánimos que mantuvo durante sus aproximadamente 20 años de carrera deportiva.

En el XX Campeonato Centroamericano de Voleibol Playa, Soler hará pareja con Sofía Vásquez, evento que se desarrollará en el país desde este jueves 7 hasta el lunes 11 de octubre.

“Son cinco años que había dejado (el voleibol de playa), aunque no alejada de hacer ejercicio, ya que es un estilo de vida y siempre me he mantenido haciendo pesas y corriendo”, aclara la atleta.

Yvonne asegura que fue hace un año que comenzó nuevamente a acercarse poco a poco a las canchas para tomar uno o dos entrenamientos a la semana, lo que le permitió competir en los rankings, junto a su pareja, la también experimentada Marcela Ávalos.

“También veo muchas parejas que se están desarrollando. Desde el tiempo que llevo de jugar nunca había visto un nivel tan competitivo como el que está ahorita”, asegura.