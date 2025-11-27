Viajeros podrán introducir al país bienes libres de impuestos en Navidad y Año Nuevo

La medida estará vigente del 1 de diciembre hasta el 31 de enero de 2026 y será aplicable a bienes nuevos que no supere los $3,000 y que sean introducidos vía área, terrestre o marítima.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. Mediante un decreto transitorio que entrará en vigencia el 1 de diciembre, la Asamblea Legislativa avaló el ingreso de bienes nuevos al país sin pago de impuestos (VA) para salvadoreños residentes en el exterior o extranjeros que en Navidad o Año Nuevo visiten el país.

La medida estará vigente hasta el 31 de enero de 2026 y será aplicable a bienes nuevos que no supere los $3,000 y que sean introducidos vía área, terrestre o marítima.

Entre los productos que podrán introducir los visitantes están las prendas de vestir, medicinas, libros, instrumentos de profesión u oficio, instrumentos musicales y artículos de uso personales, entre otros.

Este beneficio no es aplicable a los transportistas, gestores de encomiendas ni oficiales y tripulantes de todo medio de traslado que efectúan un tráfico regular de pasajeros y mercancías entre El Salvador y cualquier lugar del exterior cuando ingresen en ejercicio de su actividad.

Compartir
   
      
 

Entérate del acontecer en San Salvador

CLICK AQUÍ

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Entérate del acontecer en San Salvador

CLICK AQUÍ




Copyright © 2024 Periódico Equilibrium 