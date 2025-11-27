Viajeros podrán introducir al país bienes libres de impuestos en Navidad y Año Nuevo

La medida estará vigente del 1 de diciembre hasta el 31 de enero de 2026 y será aplicable a bienes nuevos que no supere los $3,000 y que sean introducidos vía área, terrestre o marítima.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. Mediante un decreto transitorio que entrará en vigencia el 1 de diciembre, la Asamblea Legislativa avaló el ingreso de bienes nuevos al país sin pago de impuestos (VA) para salvadoreños residentes en el exterior o extranjeros que en Navidad o Año Nuevo visiten el país.

La medida estará vigente hasta el 31 de enero de 2026 y será aplicable a bienes nuevos que no supere los $3,000 y que sean introducidos vía área, terrestre o marítima.

Entre los productos que podrán introducir los visitantes están las prendas de vestir, medicinas, libros, instrumentos de profesión u oficio, instrumentos musicales y artículos de uso personales, entre otros.

Este beneficio no es aplicable a los transportistas, gestores de encomiendas ni oficiales y tripulantes de todo medio de traslado que efectúan un tráfico regular de pasajeros y mercancías entre El Salvador y cualquier lugar del exterior cuando ingresen en ejercicio de su actividad.