Una pantalla para cada tipo de gamer, cual es la mejor ¿curva o plana?

La elección del monitor es crucial: no solo define cómo se ve el juego, sino cómo se siente jugarlo.

San Salvador.En el mundo del gaming, cada detalle cuenta. Desde la fluidez del movimiento hasta la nitidez de los gráficos, los gamers saben que el equipo correcto puede marcar la diferencia entre una victoria épica y una derrota frustrante.

En ese universo de decisiones tecnológicas, la elección del monitor es crucial: no solo define cómo se ve el juego, sino cómo se siente jugarlo. Con opciones cada vez más sofisticadas en el mercado, los monitores curvos y planos ofrecen ventajas distintas para distintos perfiles de jugador. ¿Cuál es la mejor opción? La respuesta dependerá de tu estilo, tus hábitos y la experiencia que estés buscando frente a la pantalla.

La gran pregunta ¿Curvo o plano? La buena noticia es que no hay una sola respuesta: hay un monitor ideal para cada tipo de gamer.

Los monitores curvos están diseñados para envolver al jugador en la acción. Su curvatura imita el campo visual natural del ojo humano, lo que genera una sensación de profundidad y amplitud única. Recomendado para jugadores que priorizan la experiencia visual, creadores de contenido, streamers y quienes pasan muchas horas frente a la pantalla.

El monitor Odyssey OLED G9 (modelo G95SD)con su pantalla 49″ ultrawide curvada (32:9) con resolución Dual QHD (5 120×1 440) cuenta con procesador NQ8 AI Gen3 en G80SD, el mismo procesador que trae el televisor Samsung Neo QLED 8K de 2024. Este revolucionario procesador analiza el contenido en la pantalla y restaura detalles por cada píxel para una calidad de imagen mejorada por IA.

Los monitores planos siguen siendo los favoritos para muchos gamers, especialmente en títulos competitivos que exigen alta precisión. Este tipo de monitor es recomendado para gamers competitivos, jugadores casuales, usuarios que también usan el monitor para tareas de oficina o edición.

El nuevo monitor Odyssey 3D (modelo G90XF) de 27” introduce una innovadora experiencia de juego en 3D que no requiere gafas especiales y se destaca por su impresionante rendimiento gaming. La avanzada tecnología de seguimiento ocular y una lente de tipo lenticular patentada ofrecen una imagen 3D de alta definición natural, accesible a través de la aplicación Reality Hub, que hace que la acción salte de la pantalla para aportar una nueva energía e inmersión a los juegos y contenidos de video.

Todo depende de tu estilo de juego y preferencias personales. Si buscas inmersión total, elige curvo. Si lo tuyo es la precisión y la versatilidad, el plano es para ti. La clave está en encontrar la pantalla que se adapte a tu forma de jugar. Porque no hay una sola forma de ser gamer, pero sí una pantalla perfecta para cada uno.