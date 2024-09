Troy Nerio, un artista sonsonateco muere arrollado por bus

El pasado 30 de agosto, Nerio Mejía (derecha) se congratulaba en sus redes sociales, del hecho de estrenar en su canal de Youtube su primer cortometraje: “El sueño de Prudencia”.

Foto: CDS.

Sonsonate Norte. El cuerpo de Troy Steve Nerio Mejía, quedó envuelto en la bandera nacional de El Salvador. Estaba inerte después de haber sido arrollado por un bus, cuando el joven artista de la actuación iba sobre la carretera que de Izalco conduce hacia Sonsonate.

Aparentemente, la víctima había comprado la bandera para celebrar, en su particular modo de actuar, un aniversario más de la independencia de El Salvador respecto de la corona de España.

Caía la noche cuando ocurrió la desgracia. Voluntarios de Comandos de Salvamento de Sonsonate llegaron a auxiliarlo, pero las lesiones eran tan graves que no hubo una segunda oportunidad. Troy, había fallecido.

Quienes lo conocieron lamentaron el increíble deceso; hace muy pocos días uno de sus amigos se había fotografiado con él. “Aun no lo creo, Troy Steve Nerio Mejía , esta ultima vez que te vi nos tomamos una foto para subir un antes y un despues de como la vida nos a cambiado, pero me quede esperando. Y hoy me doy cuenta de esta terrible noticia, eras una gran persona Troy muy talentosa, nunca te importo la opionion de los demas siempre defendistes tus ciencias no te metias con nadie, que priviligio siento el haber compartido tantos esenarios con tigo. Vuela alto TROY NERIO”, escribió Edgar Herrera. (El texto escrito en redes sociales no ha sido editado por este periódico).

El pasado 30 de agosto, Nerio Mejía se congratulaba en sus redes sociales, del hecho de estrenar en su canal de Youtube su primer cortometraje: “El sueño de Prudencia”.

“Mi primer cortometraje cinematográfico a título personal se estrena hoy en fin de mes de agosto en mi canal de youtube: https://youtu.be/2KynwY6niJQ?si=RMcUlAWeVnChOnig. Originalmente se estrena (estrenó) en el Festival de cortos de ESCINE en diciembre 2,023, que, hecho de agosto a noviembre 2,023, es de los 9 mejores cortometrajes y se ha nominado a mejor vestuario”, escribió el artista.

En esa ocasión, Troy expresó su deseo de hacerse costumbre un estreno cada fin de mes. “A ver cómo el tiempo y la capacidad de organización lo permite de acá en adelante. Sin las personas que me apoyan yo fuera nada”, reconoció.

Tres días después de expresar este deseo, Troy fue víctima mortal de la presunta irresponsabilidad de un conductor de bus, de la ruta que da servicio en esa zona de Sonsonate. Descanse en paz Troy Steve Nerio Mejía.