Tras incursiones de FA y PNC se controla el incremento de homicidios

Foto: PNC.

San Salvador. Una notable reducción de hechos violentos se registró a escasas horas de las incursiones que realizó la Fuerza Armada y la Policía en diversos territorios, tras la escalada de homicidios que el gobierno atribuye a “fuerzas oscuras”.

La intervención de las autoridades ha dado como resultado, no solo el control de los ataques letales, sino la captura de cabecillas, palabreros y operativos de las estructuras terroristas que operan en el país y el decomiso de armas, dinero, drogas y vehículos utilizados o robados por los delincuentes.

El Presidente Nayib Bukele se congratuló de los resultados de las incursiones y consideró que, tras el éxito de las acciones inmediatas, a los sectores que a su juicio han intervenido en la planificación de estas acciones violentas, no les ha quedado más que inventar nuevos hechos de violencia.

“Ahora que, gracias a Dios, se contuvo la violencia; se dedican a regar rumores falsos, de homicidios que no han ocurrido y toques de queda que no existen. Lo único que dejan claro es quiénes están detrás de todo esto. Nunca he entendido por qué odian tanto a nuestro pueblo”, escribió el gobernante.

Para muestra, un botón

Durante el despliegue de las fuerzas de seguridad, fue capturado uno de los pandilleros más peligrosos de La Libertad. “Este delincuente acumula 29 años de condena por homicidio y agrupaciones terroristas, se había mantenido prófugo de la justicia, hasta hoy, señaló la Policía.

La investigación determinará su implicación como líder en los recientes hechos de violencia. Se trata de un palabrero identificado como Óscar Leonel Jovel, quien opera en Zaragoza, siendo uno de los criminales más peligrosos de todo el departamento de La Libertad.

Este tenía una orden de captura por homicidio agravado y organizaciones terroristas, en el referido municipio.