Transición de “La Niña” a “El Niño” reduce cantidad de lluvias

En la noche del martes 23 de mayo en diversas zonas de todo el territorio nacional cayeron lluvias desde las 6:00 p.m. y se esperan lluvias también en la madrugada del miércoles 24 de mayo, hasta las 6:00 a.m. sobre todo en la costa.

Foto referencial: MARN.

San Salvador. El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, aseguró que la transición del fenómeno de “La Niña” a la de “El Niño”, ha causado de hecho un retraso en la temporada de lluvias este año.

So no significa que no llueva, pero no ocurre con la intensidad que supone el invierno; de hecho, esta semana se esperan tormentas asociadas al período invernal, mismo que se acentuará en el mes de junio.

Pero en julio se prevé una canícula que implicaría la intensificación de una ola de calor, muy probablemente, según lo anunció el ministro López.

La temporada de huracanes que históricamente se inician en junio ya se dio a conocer y se prevé que 15 sistema se generarán desde el Océano Atlántico, pero en el Pacífico podrían pasar más sistemas de lo acostumbrado, debido al aumento de temperaturas a causa de “El Niño”. En síntesis, lo que sucederá a raíz del fenómeno de “El Niño”, es que lloverá menos en la presente temporada, explicó el funcionario.