Tendencia al alza de Covid-19 es por disminución de la bioseguridad

Foto: Salud.

San Salvador. El Ministro de Salud, Francisco Alabí señaló que los casos de contagio de Covid-19 que muestran un alza desde el pasado 6 de junio, se deben a que la población ha disminuido las medidas de bioseguridad.

Aunque no se ha sobrepasado la barrera de 200 casos y menos alcanzado los 300 que se tuvieron antes como promedio, en los momentos posteriores a la crisis, la subida a 190 contagios por día es preocupante.

Eventos como las celebraciones masivas sin al menos el uso de la mascarilla, serían parte de la explicación del incremento, el cual no es por conglomerados o lugares específicos, sino que se distribuye en todo el país.

“La enfermedad no va a desparecer, sino que se pasará de una pandemia a una situación endémica”, lo que significa que la población deberá acostumbrarse a convivir con ese riesgo. No obstante, las autoridades aluden el tratamiento de la pandemia de parte del gobierno, como son las jornadas de tamización, la vacunación y los programas de bioseguridad.

El Salvador quiere avanzar hacia la inmunidad de rebaño, pero no por medio de los contagios de la mayor parte de la población, sino por medio de la vacunación de hasta el 90% de la población.

Alabí señaló que El Salvador seguirá comprando vacunas contra la Covid-19 porque el constante cambio de las condiciones que podría obligar a vacunar a población que en este momento no está contemplado en los grupos de riesgo ¿y si no tenemos existencia? El país no estaría preparado si no se hace de la existencia necesaria.