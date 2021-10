Tecnología ayudaría al acceso seguro a estatinas sin receta

Las estatinas reducen las enfermedades cardiovasculares, pero solo aproximadamente la mitad de los pacientes elegibles reciben tratamiento. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial.

Foto: Pixabay

San Salvador. En un esfuerzo por hacer que los medicamentos para reducir el colesterol estén disponibles sin receta, los investigadores de un importante hospital estadounidense como Cleveland Clinic, encontraron que una nueva aplicación basada en internet es casi tan precisa como la evaluación de un médico para determinar quién califica para el uso de estatinas.

El estudio fue publicado esta semana en la revista “Journal of the American College of Cardiology”.

Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial, con un estimado de 17,9 millones de personas que fallecieron en 2019.

Las enfermedades cardiovasculares incluyen hipertensión, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular y defectos cardíacos congénitos.

Más de 17 millones de personas con enfermedades cardiovasculares tienen enfermedad coronaria, que es una acumulación de placas de grasa en las arterias que irrigan los músculos del corazón. El problema es particularmente grave para las minorías.

Los medicamentos con estatinas son de primera línea para la prevención de enfermedades cardiovasculares que actúan reduciendo los niveles de colesterol en la sangre. Se ha demostrado en diversos estudios que las estatinas reducen el riesgo de tener un derrame cerebral, ataque cardíaco y muerte cuando se administran a los pacientes adecuados, tanto como con antecedentes de enfermedad cardiovascular como sin ella.

«A pesar de la evidencia científica muestra que las estatinas pueden prevenir un primer ataque cardíaco o derrames, el acceso sigue siendo una barrera crítica, siendo solo, aproximadamente, la mitad de los pacientes elegibles los que reciben el tratamiento, lo que destaca la necesidad de que estos medicamentos estén más disponibles», dijo el Dr. Steven Nissen, Director Académico del Instituto del Corazón, Vascular y Torácico de Cleveland Clinic y autor principal del estudio.