Sistema Fedecrédito realizó segundo sorteo de Promoción Gana Fácil

En total, en este nuevo sorteo, fueron entregados 263 premios a socios o clientes, quienes utilizaron diversos productos financieros de Fedecrédito.

Foto: Fedecrédito.

San Salvador. El Sistema Fedecrédito realizó su segundo sorteo de la promoción Gana Fácil, evento en el que se dieron a conocer los ganadores de los fabulosos

De nuevo, la clientela de la empresa financiera fue premiada con tres pick-up Volkswagen SAVEIRO, 20 motos Suzuki, 30 premios en efectivo de US $500.00 otros 30 de US $250.00, 60 premios en efectivo de US $200.00 y 90 premios en efectivo de US $100.00.

En total, en este nuevo sorteo, fueron entregados 263 premios a socios o clientes, quienes utilizaron diversos productos financieros de Fedecrédito y, por lo cual, se les asignó un número electrónico al realizar las las operaciones.

Las operaciones con las que se agenciaron números electrónicos fueron los abonos de cuota mensual de Préstamo vigente, contratación de Préstamos, pago de cuota de Crédito Popular, cobro de Remesas Familiares y apertura o renovación de Depósito a Plazo.

También se asignaron números por la apertura o incremento de la Cuenta de Ahorro Crece Mujer, apertura o incremento de Cuenta de Ahorros, obtención de tarjetas de débito y crédito del Sistema Fedecrédito, por cada US $100.00 acumulados en compras con dichas tarjetas y por cada US $75.00 acumulados en retiros de efectivo con las mismas.

Ejecutivos de Sistema Fedecrédito dijeron que se pueden obtener dos números electrónicos para participar en los sorteos, al realizar las mencionadas operaciones financieras en Fede Móvil y Fede Banking, o un número electrónico adicional al realizar sus transferencias por medio de Mi QR de Fede Móvil.

Durante el sorteo estuvo presente Julián Mendoza, Delegado Municipal de San Salvador para dar fe y legalidad del sorteo.

“Estamos alegres de realizar este día el segundo sorteo de nuestra gran promoción Gana Fácil con la cual premiamos la preferencia de cientos de salvadoreños que usan los productos y servicios financieros que ofrecen las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores del Sistema Fedecrédito, dijo Claudia Ábrego de Méndez, Gerente de Comunicaciones de la empresa.

Sistema Fedecrédito cuenta con más de 790 puntos de atención, con presencia en 195 municipios del país, siendo la red financiera 100% salvadoreña con mayor cobertura nacional.