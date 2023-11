Sistema Fedecrédito realizó el segundo sorteo de la promoción Gana Fácil

Para dar fe y legalidad a este sorteo, se contó con la presencia del delegado municipal Lic. David Edgardo Callejas.

San Salvador. El Sistema Fedecrédito realizó este miércoles el segundo sorteo de la promoción GANA FÁCIL para premiar a los nuevos ganadores.

Esta vez se sortearon 233 premios: tres pick up Volkswagen SAVEIRO, 20 motos Suzuki, 30 premios en efectivo de US $500.00, 30 premios en efectivo de US $250.00; 60, de US $200.00; y 90, de US $100.00.

Para dar fe y legalidad a este sorteo, se contó con la presencia del delegado municipal Lic. David Edgardo Callejas.

Para participar en esta promoción tanto socios como clientes recibirán un número electrónico al realizar las siguientes operaciones acostumbradas que pone al servicio de los salvadoreños esta institución financiera. Además, al realizar estas operaciones en FEDE MÓVIL y FEDE BANKING se le asignarán dos números electrónicos para participar y un número electrónico adicional al realizar transferencias por medio de Mi QR de FEDE MÓVIL.

“Felicitamos a los 233 afortunados ganadores de estos increíbles premios. Los invitamos a que continúen haciendo uso de los productos y servicios que ofrecen las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores miembros del SISTEMA FEDECRÉDITO, ya que aún puedan participar en el tercer y último sorteo que se realizará el próximo 22 de diciembre”, expresó Claudia Ábrego de Méndez, Gerente de Comunicaciones de FEDECRÉDITO.

El SISTEMA FEDECRÉDITO cuenta con más de 820 puntos de atención y presencia en 195 municipios en el país, siendo la red financiera 100% salvadoreña con mayor cobertura nacional. Para más información visita www.fedecredito.com.sv o llama al Call Center 2221-3333.