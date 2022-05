Sistema Fedecrédito mantiene su dinámica de crecimiento

La amplia cobertura y la plataforma multicanal con la que cuenta el SISTEMA FEDECRÉDITO permite brindarle a los socios y clientes una excelente atención, gracias a la agilidad comercial que han demostrado las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. El SISTEMA FEDECRÉDITO logró en el primer trimestre del presente año resultados sólidos que se traducen en un saldo de US $2,341.1 millones en su cartera de préstamos.

“El crecimiento sostenido y el desarrollo constante del SISTEMA FEDECRÉDITO reflejan la solidez de la operación de las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores”, ha dicho Óscar Ruano, Gerente de Negocios de Fedecrédito.

Ruano se congratuló porque esta dinámica le ha permitido a la institución financiera acceder a fuentes de financiamientos internacionales que contribuyen a la vez al beneficio de sus socios y clientes.

De interés: Fedecredito nuevamente certificado como un mejor lugar para trabajar

Estos resultados sólidos se han obtenido, a pesar del complicado entorno económico internacional, porque se ofrece una amplia cobertura y una plataforma multicanal.

El monto de US $2,341.1 millones de su cartera de préstamos, refleja un crecimiento de US $60.3 millones en el primer trimestre del presente año. En los depósitos, alcanzó los US $1,780.5 millones, lo que significa un crecimiento de US $54.2 millones.

Sus activos crecieron en US $3,049.3 millones, alcanzando un saldo de 3%, y su patrimonio contable fue de US $ 571.5 millones.

El SISTEMA FEDECRÉDITO cuenta con más de 1.3 millones de socios que confían en la solidez de la institución, la cual mantiene un liderazgo en el mercado gracias a su visión innovadora con el objetivo primordial de darle siempre la mano al crecimiento de sus socios y clientes, pues ha sido parte fundamental en la historia salvadoreña como ente promotor de la inclusión financiera.

Dicha inclusión ha tenido en los últimos años un considerable avance en el país, ya que varias de las iniciativas implementadas por esta empresa crediticia, han sido aceptadas por los salvadoreños y están generándoles grandes beneficios al poder hacer uso de los diversos productos y servicios financieros.

Además, facilita el acceso a estos por medio de una amplia plataforma multicanal integrada por FEDE MÓVIL, FEDE BANKING, FEDE RED 365, FEDE PUNTO VECINO, Call Center y Kioscos Financieros, entre otros.

Un plus a las ventajas que ofrece, es el impulso de la educación financiera para concientizar a sus socios y clientes sobre la importancia del ahorro y la previsión para el futuro, a partir de sus ingresos propios y de las remesas.

Este año sigue siendo de muchos retos para SISTEMA FEDECRÉDITO, para incrementar la oferta de productos y servicios y así lograr consolidarse como la mejor opción de los salvadoreños a la hora de suplir sus necesidades financieras y, de esta forma, contribuir al desarrollo económico y social de nuestro país, señalan sus ejecutivos.