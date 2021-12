Sistema Fedecrédito entrega premios a modelos de negocios UFG

El monto total en premios fue de US $ 5,000.00 distribuidos de la siguiente manera: el primer lugar US $2,500.00; el segundo, US $1,500.00; y el tercero, US $1,000.00.

Foto: Fedecrédito.

San Salvador. Como cierre del concurso de Ideas y Modelos de Negocios realizado en conjunto con la Universidad Francisco Gavidia, el Sistema Fedecrédito reconoció a los ganadores de dicho proyecto con capital semilla para la creación de sus nuevos negocios.

El monto total en premios fue de US $ 5,000.00 distribuidos de la siguiente manera: el primer lugar US $2,500.00; el segundo, US $1,500.00; y el tercero, US $1,000.00.

En esta edición 2021, se cumplió con el propósito de fomentar la cultura emprendedora y la innovación en los estudiantes de pregrado, egresados y postgrado de dicha universidad, quienes pusieron en práctica sus conocimientos, logrando con esto impulsar la creación de nuevas empresas con enfoque en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Con estas actividades, el Sistema Fedecrédito da cumplimiento a una de sus líneas de Responsabilidad Social Empresarial enfocada al apoyo de la educación y fomento de la cultura nacional.

“Como Sistema Fedecrédito nos sentimos muy satisfechos con los resultados que se logran a través del patrocinio de estos importantes proyectos, los cuales benefician a los jóvenes quienes ponen todo su empeño para cumplir con sus objetivos de superación», expresó Janeth Alegría, Jefe de la Secretaría de Transformación Digital de dicha institución crediticia.

Con este aporte el Sistema Fedecrédito reafirma su compromiso de apoyar a los jóvenes salvadoreños que son el presente y futuro de nuestro país, señalaron representantes de la institución financiera.