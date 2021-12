Siguen las renuncias en Arena, partido señalado por falta de liderazgo

Durante una conferencia de prensa, el ahora exarenero dijo que en ese partido de derecha no hay liderazgo. Según Rivera Reyes, “hay otros miembros de Arena que están renunciando”.

Foto: Redes sociales.

San Salvador. Este jueves se conoció otra nueva renuncia en el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena); se trata del Concejal de ese partido, en San Martín, Víctor Manuel Rivera Reyes.

Durante una conferencia de prensa, el ahora exarenero dijo que en ese partido de derecha no hay liderazgo. Según Rivera Reyes, “hay otros miembros de Arena que están renunciando”. En su caso dijo que “Pongo mi renuncia al ver que no hay liderazgo (…) muchos alcaldes están renunciando porque no hay ningún apoyo no hay ninguna organización y eso desmotiva».

El Diputado René Portillo Cuadra, quien es Jefe de fracción del partido tricolor en la Asamblea Legislativa, y quien ha sido el de mayor presencia pública refiriéndose al fenómeno que ocurre en esa organización, ha minimizado las renuncias. Sobre el caso de las diputadas suplentes dijo que no se hace falta lo que se va.

Las renuncias se han acentuado desde que dos diputados propietarios dejaron a ese partido y redujeron la bancada legislativa de 14 a 12. El pasado miércoles también renunciaron las diputadas suplentes de Carlos Reyes y de Jorge Rosales, Yeseneia Orellana y Jackeline López, argumentando que desean trabajar por el bien del país.

Carlos Reyes renunció en septiembre pasado, junto al Diputado Jorge Rosales; en esa ocasión también renunció el Alcalde de Jutiapa, Cabañas, Adrián Castellanos. Luego lo hizo el exdiputado José Andrés Hernández,

Portillo Cuadra dijo que los políticos tienen legítimo derecho de renunciar, pero en el caso de Hernández, dijo que este renunciaba por ser un candidato perdedor.

Otros funcionarios que han dejado el partido Arena son el Alcalde de San Cayetano Istepeque, Raúl Mejía, y el exalcalde de Soyapango Juan Pablo Álvarez, además de toda la estructura partidaria de dicha organización política, de Cabañas. En general, los renunciantes no ven liderazgo ni interés de Arena de reinventarse.