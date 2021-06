Secretario General de la OEA se desdice sobre caso Muyshondt

Es hasta este momento que la Secretaría General de la OEA expresa sus desacuerdos que mantenía con el gobierno de El Salvador respecto de la CICIES, según el comunicado de la organización regional y, a partir de esto, ahora la OEA se pronuncia contra la Ley para el Uso de Productos para Tratamientos Médicos en Situaciones Excepcionales de Salud Pública Ocasionadas por la Pandemia de Covid-19, entre otros aspectos.

Washington. Mediante un comunicado emitido este lunes en redes sociales, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha contradicho sus propias palabras expresadas en un tuit la semana pasada, cuando escribió que llegó a un acuerdo con el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, para que este lo asesorará en su despacho en Whashington.

En el comunicado oficial, el Secretario General señala, entre otras cosas, que “debe quedar claro que el señor Muyshondt no tuvo, no tiene y no tendrá contrato en la organización”.

Pero el pasado 3 de junio, fue el mismo Almagro el que escribió: “Ernesto Muyshondt @emuyshondt, ha acordado sumarse como asesor a la Secretaría General de @OEA_Oficial”, a lo que el exalcalde capitalino respondió: “Muchas gracias Secretario Almagro @Almagro_OEA2015, será un gran honor y un privilegio servir a su persona y a tan importante Organización.

Tras estos anuncios, la Fiscalía General de la República decidió dar por terminado el convenio de apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) argumentando que no es congruente esta lucha con el acuerdo de llevar a uno de los políticos salvadoreños procesados penalmente por delitos como el fraude electoral y asociaciones ilícitas.

Ante ello, la OEA sostiene en el comunicado que a Muyshondt solo se le hizo un ofrecimiento en su momento por un contrato honorario, “aunque este contrato nunca se firmó”. Además, reclama que antes de hacer público ese acuerdo se le notificó a la Cancillería el mismo y que ésta nunca expresó discrepancia alguna.

Es hasta este momento que la Secretaría General de la OEA expresa sus desacuerdos que mantenía con el gobierno de El Salvador respecto de la CICIES, según el comunicado de la organización regional y, a partir de esto, ahora la OEA se pronuncia contra la Ley para el Uso de Productos para Tratamientos Médicos en Situaciones Excepcionales de Salud Pública Ocasionadas por la Pandemia de Covid-19, entre otros aspectos.