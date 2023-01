Saúl Meléndez: Mejicanos ya luce más limpio

En la foto, vista parcial del antiguo botadero en colonia Lincoln. Aparte de la recolección, la municipalidad está proyectando el retiro de obstáculos que los ciudadanos ponen para apartar parqueos, así como vehículos chatarra (carros y motocicletas) que permanecen estacionados evitando que los automovilistas puedan aparcarse.

Foto: Periódico Equilibrium.

Mejicanos, San Salvador. En una zona específica de la colonia Zacamil, viven muchas personas pensionadas; de hecho, buena cantidad de estas son docentes retirados que formaron a varias generaciones.

Pero un hecho lamentable vivió en carne propia el Alcalde Saúl Meléndez, cuando en un recorrido no programado visitó dicha zona; Allí, una profesora retirada lanzó una bolsa de desechos a pesar de la vigencia del Plan “Cero Basura” del municipio.

Entonces el jefe edilicio dice que vivir en una ciudad sucia es producto de tres factores: falta de cultura, falta de educación e interés político. Primero, porque no si no tenemos conciencia sobre el daño a nuestro lugar de habitación y convivencia es porque estamos acostumbrados a vivir en insalubridad (lo que muestra la falta de cultura y buenas costumbres); segundo la falta de educación, porque pese a llamarse profesionales, las personas no aplican sus conocimientos para actuar, ni hacer que otros actúen en bien de un saludable entorno ambiental; tercero, el interés políticos, porque aún hay personas resentidas que apoyan un proyecto político que no ganó las elecciones y tratan de descalificar los esfuerzos de la municipalidad.

Cero Basura

Luego de iniciado un plan de recolección de desechos sólidos en la ciudad de Mejicanos, en el marco del Plan Mejicanos Limpio, se ha reestructurado el mapa de rutas para hacer más eficiente la limpieza del municipio.

Eso se muestra con la recolección de más de 189 toneladas diarias, muy por encima de las 110 toneladas que se levantaban hasta antes de la iniciativa “Cero Basura”, lo que ha permitido erradicar los basureros visibles.

En la colonia Zacamil, por ejemplo, ya no es posible ver los promontorios porque se ha entrado a una etapa de vigilancia y supervisión, además de la imposición paulatina de multas, como lo permite la reciente ley aprobada por la Asamblea Legislativa.

Un breve recorrido por las principales calles de Mejicanos, permite evidenciar el esfuerzo municipal por llevar adelante la limpieza; aún se esperan los pequeños camiones de dos y tres toneladas para entrar a lugares donde el camión compactador no cabe, en vista de la angostura de las calles de muchos lugares.

Se espera tenerlos en unos pocos días, para que estos pequeños camiones (abastecedores) penetren en las zonas inaccesibles para el camión compactador y completar así el plan, explicó el Alcalde Saúl Meléndez.

Han desaparecido los botaderos en las zonas de la colonia Lincoln, Mini Estadio, Edificios Los 400, Escuela República Oriental del Uruguay y San Ramón (Atlanta y Las Granadas), entre otros, donde elementos del CAM están autorizados para imponer las multas pertinentes.

Ya hubo una multa importante contra un ciudadano que llevó un camión de desechos en un lugar casi céntrico de Mejicanos.

Se mantienen los horarios y días para cubrir las rutas durante los días lunes, miércoles y viernes; martes, jueves y sábado; y los domingos, procurando establecer tres horarios en ellos mismos días, en la medida que lo permitan los recursos; entre las 5:00 a.m. 1:00 p.m. y 7:00 p.m., generalmente.

De momento se está perdonando las multas, dependiendo de las circunstancias; pero llegará un momento en que sí o sí se multará a las personas que boten basura en días y horas en que no pasará el camión recolector.

Aparte de la recolección, la municipalidad está proyectando el retiro de obstáculos que los ciudadanos ponen para apartar parqueos, así como vehículos chatarra (carros y motocicletas) que permanecen estacionados evitando que los automovilistas puedan estacionarse.

También se trabaja en la intervención de talleres de todo tipo que se toman las aceras para realizar sus labores. La Municipalidad tendrá pronto una grúa que se usará para retirar los obstáculos, previo aviso que dará un compás de espera e entre 72 horas y 15 días para que voluntariamente los retiren. Esto no significa que se quiera afectar a las iniciativas laborales, pero sí que haya orden para respetar los derechos de los vecinos, reflexionó el Alcalde Meléndez.