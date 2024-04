Salvadoreño Nelson Alfaro lanza “No hitter” en Guatemala

El zurdo de 31 años estuvo a punto de lograr el Juego Perfecto con el equipo Lobos ante la novena Grand Slam . Sumó 21 ponches en su joya de pitcheo.

Por: Carlos Hernández, Prensa FEDEBEIS. El pitcher zurdo salvadoreño Nelson Alfaro escribió su nombre con ribetes dorados en los libros de historia del béisbol centroamericano al lanzar un Juego sin Hit ni Carreras el pasado sábado 13 de abril en la liga mayor profesional de Guatemala, marcando otro hito importante en la ya destacada carrera del serpentinero que es el número uno de la Selección Nacional de El Salvador.

Alfaro guió a su equipo Lobos a una victoria 5 carreras por 0 ante Grand Slam en nueve entradas y por poco su hazaña es impecable de no ser por una marfilada de la defensa. “Estuve a punto de tirar un Juego perfecto, le lancé a 28 oponentes, pero en el séptimo inning un bateador dio un rolling por la segunda base, el fildeador la tomó y lanzó a la inicial; lamentablemente el primera base no pudo retener la bola, por lo que el bateador se embasó por error. Fue el único que me pudo pisar una almohadilla en el juego”, comentó Alfaro, tras lograr la victoria.

En su labor monticular, el serpentinero zurdo recetó 21 ponches, de los 27 outs que logró para completar la joya de pitcheo. Alfaro nació hace 31 años en la población de Perquín, Morazán, pero desde muy joven se mudó con su familia a la colonia Zacamil de Mejicanos, donde se formó como jugador de béisbol en el emblemático Mini Estadio de esa zona.

“Me sentía cómodo con mis lanzamientos, en especial con la ubicación. También influye mucho el trabajo en conjunto con el receptor (Daniel Molina); la confianza que me da en cada lanzamiento, en cada inning”, agregó.

Nelson Uriel Alfaro milita como refuerzo extranjero en las ligas chapinas desde el año 2017, siempre con la divisa de Lobos, que para el torneo en curso se ubica en la tercera posición de la tabla. El récord del pitcher nacional por los momentos es de 4 victorias por 1 revés.

Alfaro fue el lanzador de cabecera por el seleccionado cuscatleco en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizaron en San Salvador. Además, ganó la Espiga Dorada en 2023 como Estrella del Béisbol y es Licenciado en Ciencias de la Educación, egresado de la Universidad Pedagógica de El Salvador.

En la liga mayor nacional ha vestido los uniformes de Didelco, Santa Tecla y Nacionales.