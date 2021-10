Salvadoreña hacia Alemania en el marco del proyecto académico-laboral

Diana Barrientos y otras 14 personas que conforman este contingente serán parte de un programa de enseñanza dual, en el que se combinan los estudios teóricos con prácticas profesionales.

San Salvador. Diana Barrientos es una joven salvadoreña con el título de Bachiller en Salud, de 21 años, que se apresta a viajar hacia Alemania, junto a un grupo de jóvenes que estudiaron en el Complejo Educativo Católico “Nuestra Señora del Rosario”, de San Marcos, San Salvador.

El grupo, que se especializará en ese país europeo en geriatría y cuido de adultos mayores, son parte del tercer contingente de beneficiarios de una iniciativa de cooperación gestionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Embajada salvadoreña en Alemania ha gestionado la formación académica y profesional de estos jóvenes, indica un informe de la Cancillería.

“La medicina siempre ha estado conmigo, siempre me ha llamado. Es por eso que, cuando me dieron la oportunidad de participar en este proyecto, no lo dudé”, expresa Diana, quien realiza los últimos preparativos para partir hacia el lugar que será su hogar durante los próximos tres años.

En dicho período, ella y otras 14 personas que conforman este contingente serán parte de un programa de enseñanza dual, en el que se combinan los estudios teóricos con prácticas profesionales.

Si bien, desde que se declaró la emergencia global por la pandemia del COVID-19, la experiencia educativa ha sido atípica y obligó a estudiantes como Diana a emplear herramientas virtuales para continuar con las clases, la joven señala que ha sido esta misma coyuntura la que le ha servido de motivación para superarse y ayudar a otras personas.

Este nuevo grupo de estudiantes se sumará a los que viajaron en 2020 y en 2019 hacia tierras alemanas, en el marco del referido proyecto académico-laboral.

Los docentes de estos jóvenes salvadoreños han expresado su total satisfacción por el desempeño, esmero, rendimiento y calidad humana mostrada. Incluso, medios de comunicación local, reconocieron su heroísmo y entrega en el cuidado de adultos mayores de ese país durante la realización de sus prácticas en medio de los momentos más difíciles de la emergencia por coronavirus.

La Embajada de El Salvador en Alemania, en tanto, se mantiene realizando gestiones y promoción de esta iniciativa con autoridades e instituciones de ese país, con miras a concretar más oportunidades formativas para la juventud salvadoreña.