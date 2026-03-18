Reforman la Constitución para aprobar la cadena perpetua en El Salvador

La Comisión Política deberá estudiar la ratificación de la reforma, así como los cambios al Código Penal, la Ley contra Actos de Terrorismo y la Ley Penal Juvenil para homologarlas con la enmienda al artículo 27 de la Constitución y garantizar que no existan vacíos, explicaron fuentes de la Asamblea Legislativa.

Foto: AL.

San Salvador. Con 59 de los 60 votos probables, la Asamblea Legislativa aprobó este martes 17 de marzo una reforma constitucional para dar paso a la pena de muerte en El Salvador, tal como lo solicitó el Gabinete de Seguridad del gobierno salvadoreño.

El presidente Nayib Bukele anunció esta misma tarde la solicitud del referido gabinete, para aplacarla a los asesinos, a los violadores sexuales y los terroristas.

En ese contexto, sin el voto de la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, la Asamblea Legislativa reformó el artículo 27 de la Constitución de la República, reforma que deberá ser ratificada en los próximos días, para su aplicabilidad.

El inciso segundo de dicho artículo dice: “Se prohíbe la prisión por deudas, las penas perpetuas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento”.

Con el aval de los legisladores se modificará la redacción y quedará establecido así: “Se prohíbe la prisión por deuda, las infames, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, los violadores y los terroristas”.

La Comisión Política deberá estudiar la ratificación de la reforma, así como los cambios al Código Penal, la Ley contra Actos de Terrorismo y la Ley Penal Juvenil para homologarlas con la enmienda al artículo 27 de la Constitución y garantizar que no existan vacíos, explicaron fuentes de la Asamblea Legislativa.

Diputados de Nuevas Ideas, con la reforma en el país se corrigen décadas de injusticias contra la población que fue víctima de las pandillas. Además, se les devuelve a los ciudadanos el derecho a vivir en paz y sin miedo y agregaron que, la enmienda al artículo 27 de la Constitución garantiza que los cambios en materia de seguridad sean irreversibles, es decir, que no se regrese al pasado y que no se pierdan más generaciones a causa de la violencia.