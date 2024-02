Prueba gratis de Apple TV+ en smart y pantallas de lifestyle de LG

Los usuarios de LG Smart TV tendrán acceso gratuito de febrero a abril a una amplia selección de originales de Apple, programas exitosos y películas destacadas.

Foto: LG.

El Salvador. LG Electronics (LG) ofrece acceso gratuito durante tres meses a Apple TV+ a usuarios elegibles de televisores inteligentes LG en 93 países. La prueba gratuita está disponible dentro de la aplicación Apple TV en televisores inteligentes LG compatibles con 4K y 8K (modelos de 2018 en adelante), así como en los modelos de pantalla lifestyle StanbyME y StanbyME Go.

Apple TV+ ofrece series premium, dramas y comedias cautivadoras, películas destacadas, documentales innovadores y entretenimiento para niños y toda la familia. Apple TV+ cuenta con series aclamadas a nivel mundial como “Monarch: Legacy of Monsters”, “Masters of the Air”, “Silo”, “Hijack”, “The Morning Show”, “Foundation”, “Slow Horses” y la galardonada serie ganadora del Emmy, Ted Lasso, así como películas originales de Apple premiadas, incluyendo la nominada al Premio de la Academia “Killers of the Flower Moon” dirigida por Martin Scorsese y la histórica ganadora del Oscar a la Mejor Película, “CODA”.

Los destacados televisores de LG cuentan con Dolby Vision y Dolby Atmos, ofreciendo un entretenimiento en el hogar excepcional. Los usuarios de LG Smart TV pueden disfrutar de Apple TV+ en calidad 4K con Dolby Vision y Dolby Atmos.

Los televisores premium de la compañía para el año 2024 son los primeros en la industria en admitir tanto Dolby Vision como Filmmaker Mode, brindando una experiencia cinematográfica disponible con títulos de Apple TV+ masterizados en Dolby Vision.

LG está comprometido a elevar la experiencia de visualización a nuevas alturas al ofrecer una amplia variedad de contenido y servicios, una calidad de imagen líder en su clase y un audio envolvente. Los usuarios de LG Smart TV pueden acceder fácilmente a la gama completa de contenido y servicios ofrecidos por los televisores inteligentes LG con la plataforma versátil y fácil de usar webOS.