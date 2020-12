Propósito para 2021: ser feliz

Si ama la fotografía, apúntese en ese curso que siempre ha querido hacer, pero que ha descartado por falta de tiempo. Y no lo dude: cambie su cámara si es eso lo que necesita.

Foto: Acer.

San Salvador. Si algo nos ha enseñado este 2020 es cómo salir de nuestra zona de confort, buscar maneras nuevas de hacer las cosas y ¡valorar más el presente! Por eso sus propósitos para 2021 deben enfocarse en lograr aquello que siempre se ha anhelado, pero que por miles de razones se han pospuesto.

Atrévase, aproveche que pronto iniciará un nuevo año y haga su lista para este 2021, para que inicie un nuevo período enfocado en lo que de verdad le mueve, en su pasión. Si bien es cierto que es poco lo que podemos hacer en tiempos de incertidumbre, el optimismo y la planificación hacen la diferencia.

La sicóloga Darlen Blanco afirma que, a la hora de definir metas o propósitos para un nuevo año, es imprescindible enfocarse en lo que realmente importa, las necesidades y los intereses que motivan a plantearlas.

Establezca en 2021 prioridades tomando en cuenta sus motivaciones y posibilidades, sin dejar de lado la probabilidad de imprevistos.

Si es un gamer, quizás es buen momento de buscar la laptop de sus sueños, que permita desplegar todas sus habilidades. En el mercado hay opciones diferentes, comenzando por la Nitro 5 de Acer, un equipo que ya es todo un clásico y que llega más potente para dominar el mundo de los juegos.

cat and photographer

Si la cocina es su pasión, pero nunca has tenido la oportunidad de estudiar para chef, dese la oportunidad de desarrollar su amor por los fogones. Seguramente en su localidad habrá alguna escuela de cocina con clases en línea, lo que le permitirá mayor flexibilidad en su tiempo. Quién sabe si su pasión le lleve algún día a atreverte con ese emprendimiento que tanto ha soñado.

Si ama la fotografía, apúntese en ese curso que siempre ha querido hacer, pero que ha descartado por falta de tiempo. Y no lo dude: cambie su cámara si es eso lo que necesita. ¿Yoga, pilates? No lo piense más. Se impone un modo de vida más sano y ambos están en la lista. Si no tiene un lugar cerca donde practicarlos o sus finanzas no dan margen para ello, hay montones de clases en youtube. Se trata solo de querer hacerlo.