Programa Erasmus+ de la UE costeará estudios de cuatro salvadoreños

Foto: UE.

San Salvador. Cuatro jóvenes salvadoreños viajarán a Europa para estudiar maestrías mediante el programa educativo de becas, Erasmus+, de la Unión Europea.

“Esta es una oportunidad con la que he soñado toda mi vida. Este proceso no será solo en beneficio personal sino de todas las personas que me rodean”, expresa Cecilia Manzano, quien estudiará una Maestría en Culturas de Artes Mediáticas en Austria, Dinamarca y Polonia.

Cecilia junto a Juan José, Jesús y Jonathan son los cuatro estudiantes que cursarán próximamente maestrías en diferentes países de la Unión Europea.

Por su parte, Juan José López siempre ha tenido interés en conocer Europa. “Vivir ahí, caminar por las ciudades, utilizar otro tipo de transporte público que no tenemos en El Salvador, conocer personas y probar la comida”, son algunas de las expectativas que tiene de su paso por Alemania y Francia para realizar una Maestría en Políticas Económicas para la Transición Global.

Esta aborda la economía ortodoxa y es una corriente de estudio que no está disponible en las mallas curriculares de las universidades salvadoreñas.

Jesús Andrade estudiará una Maestría en Superficies, Electro, Radiación y Fotoquímica, en Francia, Italia y Portugal. Él anima a otros jóvenes que quieran superarse académica y profesionalmente a postular a Erasmus+.

“Superar el miedo a aplicar es el primer paso, a pensar que no me llamarán o no ganaré la beca. Yo dije: voy a aplicar y que sea lo que tenga que pasar”.

Finalmente, Jonathan Ayala estudiará el posgrado 4CITIES+ en Estudios Urbanos.

Los másteres conjuntos Erasmus+ son programas de estudios integrados de alto nivel, los cuales ofrecen becas a los estudiantes solicitantes mejor calificados. Las becas de la UE cubren el costo de la participación del estudiante en el programa, el viaje y un estipendio mensual.

En el siguiente enlace se pueden consultar más oportunidades disponibles para otros estudiantes https://eacea.ec.europa.eu/…/scholarships-catalogue_en

Con Erasmus+ hay más de 34 países conectados al programa, y brinda la ventaja de estudiar en una universidad europea, mejorar los conocimientos de un segundo idioma, realizar estudios en dos o más países, conocer personas de todo el mundo y mucho más. Sobre el programa Erasmus+ los estudiantes interesados pueden encontrar más información en https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_es