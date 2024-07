Prevenir el dengue también está en sus manos

Los signos y síntomas comienzan entre cuatro y siete días después de la picadura de un zancudo infectado, provocando fiebre alta (40 °C) náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en músculos, huesos y articulaciones y rash.​

Foto: ISSS

San Salvador. El dengue es una enfermedad infecciosa que en ocasiones puede ser mortal. E​​s transmitido por la hembra, principalmente el Aedes aegypti que, por lo general, vive en zonas urbanas​. Pica al humano durante el día, aunque puede hacerlo también por las noches si se deja alguna luz encendida en el interior de la casa.

El dengue se produce a causa de cualquiera de los cuatro tipos de virus del dengue. Cuando un zancudo pica a una persona infectada con un virus del dengue, este ingresa al insecto. Cuando el zancudo infectado pica a otra persona, el virus entra en el torrente sanguíneo de esa persona. El dengue no se transmite de persona a persona.

Si alguien ya tuvo dengue, es inmune al tipo de virus que la infectó, pero no a los tres tipos de virus del dengue restantes. El riesgo de contraer dengue grave, también conocido como dengue hemorrágico, aumenta si se padece de dengue por segunda, tercera o cuarta vez.

Los signos y síntomas comienzan entre cuatro y siete días después de la picadura de un zancudo infectado, provocando fiebre alta (40 °C) náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en músculos, huesos y articulaciones y rash.​

El tiempo de recuperación suele ser de una semana, pero en algunos casos, los síntomas empeoran, los vasos sanguíneos se dañan, pierden sangre y disminuye la cantidad de células formadoras de coágulos (plaquetas) en el torrente sanguíneo. Esto puede provocar una forma grave de dengue llamada dengue grave que puede poner en riesgo la vida.

En este caso, los síntomas son el sangrado de encías o nariz, dolor abdominal, Vómitos, Sangre en la orina, las heces o el vómito, Sangrado debajo de la piel (aparecen moretones), respiración rápida y con dificultad, piel fría o húmeda, fatiga e irritabilidad o desgano

Estos cuidados debe proporcionarlos después de haber visitado el centro de salud más cercano y haber consultado con un médico: deje que la persona enferma descanse lo más que pueda en cama, controle la fiebre alta, siga las indicaciones que le brindó su médico respecto al tipo y dosis de medicamentos, no dé ibuprofeno, ni aspirina, ni medicamentos que contengan aspirina, porque puede causar una hemorragia, no use antibióticos porque el dengue es producido por un virus y los antibióticos solo atacan a las bacterias, moje la piel del paciente con una esponja con agua si la fiebre continúa alta.

Además, evite la deshidratación (dé mucho líquido como agua, suero, sopas). La deshidratación ocurre cuando una persona pierde demasiados líquidos corporales a causa de la fiebre, los vómitos y esté atento a las señales de alerta, pues, unque la fiebre esté desapareciendo, esta fase del dengue puede ser peligrosa para algunos pacientes. Si presenta alguno de los signos y síntomas de dengue grave, regrese inmediatamente al centro de salud más cercano.

*Con información del Seguro Social.