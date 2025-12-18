Presidente Trump nomina a Troy Edgar como nuevo embajador en El Salvador

Trump reconoció que El Salvador es uno de sus socios más importantes en la región, mientras que Bukele es considerado por el presidente estadounidense como “un tremendo aliado en la lucha contra el crimen, los cárteles y el caos”.

Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, nominó al Subsecretario de Seguridad de Estados Unidos. Troy Edgar, como nuevo embajador de su país en El Salvador.

Mediante una información divulgada por Trump en sus redes sociales, se describe que “Troy desempeñará un papel clave en el avance de nuestra estrategia del hemisferio occidental fortaleciendo la cooperación con el presidente Nayib Bukele y asegurando la seguridad y prosperidad de ambas naciones”.

Al respecto, el gobernante salvadoreño reaccionó señalando que el país está listo para recibir al nominado con los brazos abiertos.

En tal sentido cree que juntos están construyendo el vecindario más seguro y fuerte que “nuestro hemisferio haya visto”.

Según Trump, Troy Edgar ha demostrado un liderazgo excepcional desde que regresó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, siglas en inglés) en enero pasado, entregando sólidos resultados en la protección de la patria.