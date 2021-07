Presentan aviso por falso testimonio en caso ONGs, contra abogado

Aunque Solano juró decir la verdad ante la Comisión Especial, se contradijo, evidentemente ante los cuestionamientos de los diputados y mintió, como se lo hicieron ver los legisladores. Eso es falso testimonio.

Foto: Periódico Equilibrium.

La Libertad. La Comisión Especial que investiga la erogación de fondos legislativos en favor de ONGs que no habrían impulsado programas de beneficio social al país, presentó este jueves un aviso por falso testimonio, ante la Fiscalía General de la República.

La investigación que realiza esta comisión, citó la semana pasada a dos personas vinculadas en el pasado reciente con la Asamblea Legislativa y la Comisión de Hacienda, misma que fue presidida para entonces por Milena de Escalón y Julio Gamero, ambos de Arena; y Gerson Martínez y Lorena Peña, ambos del FMLN.

Los dos citados fueron el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana y Alejandro Arturo Solano, el primero en calidad de Técnico de la Comisión de Hacienda y el segundo en calidad de Jefe de la Unidad Jurídica de la Asamblea Legislativa y Jefe inmediato de Orellana.

Este último mencionó que trabajó con los anteriores presidentes de la Comisión de Hacienda antes mencionados y con los presidentes de la Asamblea Legislativa Ciro Cruz Zepeda, del PCN; Ricardo Valdivieso, de Arena; Sigfrido Reyes y Lorena peña, los dos, del FMLN.

Con su intervención, Orellana dio elementos que permitieron concluir que los presidentes de las comisiones de Hacienda, distribuía a discreción fondos para ONGs que se incluían a último momento para recibir dinero, incluso después de haber sido aprobado el reparto por toda la comisión.

Pero Solano, aunque juró decir la verdad ante la Comisión Especial, se contradijo, evidentemente ante los cuestionamientos de los diputados. Dijo que no recordaba muchos detalles, pese a su calidad de jefe; también dijo que no recibía los acuerdos de la Comisión de Hacienda porque entendía que esta es autónoma, pese a la existencia del reglamento interno y de sus funciones descritos en un manual; no recordó cuanto ganaba y dio una cifra que difería en mil dólares respecto de la cantidad que estaba escrita en su contrato.

Además, declaró que nunca tuvo a su vista los acuerdos, pese a que se le mostró que los había firmado. Todas las inconsistencias fueron recabadas y este jueves, la Comisión decidió presentar el aviso por falso testimonio, en contra de Solano.