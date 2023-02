Por décima primera vez se prorroga el Régimen de Excepción

A la fecha, más de 64,100 miembros de pandillas han sido detenidos y pronto, unos 40 mil serán trasladados en el nuevo Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) ubicado en San Vicente.

Foto: AL.

San Salvador. De nuevo, pese a la posición de Arena, Fmln, Nuestro Tiempo y VAMOS, la Asamblea Legislativa prorrogó por Décima Primera vez el Régimen de Excepción.

Los opositores insisten en que no es necesario el Régimen de Excepción para combatir la delincuencia y el crimen organizado y que se ha encarcelado a personas inocentes, de quienes demandan libertad.

La bancada cian y los partidos afines, por su parte, defienden la prórroga, señalando el éxito en el ámbito de la seguridad ciudadana, la liberación de territorios otrora controlados por los grupos terroristas, la baja de homicidios y extorsiones y la incentivación económica y turística.

La prórroga, como era de esperarse, fue solicitada esta tarde por el Gabinete de Seguridad ante la Asamblea Legislativa. Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad Pública, justificó que 300 días sin homicidios desde el inicio de la gestión Bukele y el fortalecimiento de los planes de seguridad mediante el Régimen de Excepción, son argumentos suficientes para mantener esta condición.

La bancada oficialista indicó que llegará un momento en que el Régimen de Excepción ya no será necesario, pero este no es el momento para no prorrogarlo. “En este momento tenemos un margen de error del 5.85% en el total de las capturas”, dijo la diputada Suecy Callejas, pero al romper la presunción de inocencia o no romperlo, quienes son inocentes deben salir, señaló ante el reclamo persistente de la oposición sobre la “captura de inocentes”.

A la fecha, más de 64,100 miembros de pandillas han sido detenidos y pronto, unos 40 mil serán trasladados en el nuevo Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) ubicado en San Vicente.