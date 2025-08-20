Pollo Campero abre su restaurante número 70 en Surf City La Libertad

El horario de atención del nuevo restaurante es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:30 p.m. y fines de semana desde las 6:30 a.m., adaptándose al ritmo de quienes disfrutan de la playa temprano.

Foto: Periódico Equilibrium.

La Libertad. Pollo Campero abrió su restaurante número 70 en El Salvador, y el mismo está ubicado en Plaza San Marino, a 300 metros del redondel de Surf City, En La Libertad.

Con este nuevo restaurante en la zona Litoral, familia y amigos podrán disfrutar al máximo. “Con esta apertura reafirmamos nuestro compromiso de llevar el sabor único de Pollo Campero a cada rincón de El Salvador”, Adriana Artola, Gerente de Marca.

Ejecutivos del restaurante señalaron que éste refuerza el compromiso de Pollo Campero con el desarrollo local y responde al crecimiento turístico y familiar de la zona, representando una apuesta por el dinamismo económico en la zona La Libertad Costa.

El restaurante requirió de una inversión de aproximadamente $2 millones y se prevé la generación de más de 50 empleos, contribuyendo al fortalecimiento de la economía local.

Así se ofrece un ambiente inspirado en el espíritu playero, con colores vibrantes, espacios abiertos y un entorno cálido y familiar. Entre sus elementos más distintivos destaca una tabla de surf diseñada por el artista salvadoreño Rodolfo Díaz, que añade un toque auténtico y atractivo.

Tiene una capacidad instalada para recibir a 130 personas y posee un área de juegos para la niñez, quienes podrán divertirse mientras disfrutan de un menú infantil que incluye un juguete coleccionable.

En esta temporada, además del menú tradicional, los clientes podrán disfrutar, por tiempo limitado, productos como el chorizo estilo Cojutepeque en la Pizza Campero y Omelette, o las nuevas empanaditas de frijol como postre. La nueva sucursal cuenta con todos los canales de atención Campero: mesas, para llevar, autoservicio, a domicilio al 2273-6000, App y Web Campero, que permite acumular puntos y acceder a promociones exclusivas, o a través de WhatsApp al 2273-6000.