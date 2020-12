Plaza Mundo y UDB gradúan a jóvenes con Becas Inglés para el Futuro

Lo que un día era un sueño, hoy lo ven como una realidad gracias al programa que Grupo Agrisal, bajo su plataforma SonreiRSE, desarrolla en sus comunidades más cercanas.

Foto: Plaza Mundo.

Soyapango, San Salvador. Plaza Mundo, como parte de Grupo Agrisal y en alianza con la Universidad Don Bosco, graduó a su 14º grupo de jóvenes del Programa Becas Inglés para El Futuro que se logró virtualmente, adaptándose a los nuevos retos que 2020 dejó a su paso.

“Nos llena de orgullo seguir apoyando a todos estos jóvenes que desean salir adelante. Les damos una herramienta que les permitirá desarrollar su potencial al máximo, para ser más competitivos y adquirir nuevas y mejores oportunidades en su futuro laboral,” mencionó Luis Sánchez, Gerente de Operaciones Plaza Mundo.

Son 27 los jóvenes que recibieron su diploma. A diferencia de años anteriores en donde se realizaba una ceremonia de graduación y clausura con todo el alumnado y sus padres, este año se adaptó una entrega personal del diploma de graduación para reconocer el esfuerzo de cada uno de los graduados, pero protegiendo su salud y la de sus familias.

“Estas clases me han ayudado porque los maestros me dicen cómo tengo que decir algo, me gusta que son bien interactivas. El mensaje que le daría a los jóvenes que se van a incorporar es esforzarse, porque el nivel de inglés se logra con esfuerzo, siendo también autodidacta,” dijo uno de los estudiantes.

La iniciativa, que se realiza cada año desde 2007, busca brindar apoyo a jóvenes de las zonas aledañas a Soyapango, ahora también Apopa.

Plaza Mundo ha desarrollado y financiado desde su inicio, y es impartido por la Universidad Don Bosco (UDB) en coordinación con el Ministerio de Educación. AGRISAL Inmobiliario ha invertido más de $371 mil en este programa a lo largo de estos catorce años. A la fecha se han otorgado más de 1,000 becas a jóvenes de diferentes centros educativos en la zona.