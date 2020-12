Plan Navidad 2020: el lunes no se reportó niñez quemada por pólvora

Los incendios, en general, fueron provocados por dejar velas encendidas, corto circuitos, descuido al dejar la cocina encendida, quemar pólvora y basura.

San Salvador. Las autoridades de protección civil confirmaron que el 28 de diciembre no se registraron casos de niñez quemada por pólvora y que los accidentes de tránsito, los fallecidos y los incendios, tuvieron una reducción en ese lapso de 24 horas.

Este reporte oficial comprende el lapso de las 06:00 horas del 28 de diciembre y las 06:00 horas de este martes 29 de diciembre, según se desprende de las estadísticas del Plan Navidad 2020.

Según las autoridades responsables del plan, “estos resultados albergan la posibilidad de reducir aún más las emergencias con la ayuda de la población, y el trabajo continuo de 100 mil personas que trabajan en las 14 instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil.

Las cifras registradas en esas 24 horas en el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional de la Dirección General de Protección Civil son las siguientes:

Personas lesionadas, 39; personas fallecidas, 5; rescates, 2; accidentes, 49; incendios, 10; y personas desaparecidos, 0. En el caso de los lesionados y de los rescates, las estadísticas muestran un incremento del 30% y el 100% respectivamente; y en cuanto a las personas fallecidas, los accidentes y los incendios, se muestra una reducción del 16.7%, 9.3% y 9%, con relación a los datos de 2019.

En general, en 2019 hubo 102 emergencias durante esas fechas, contra 105 de este año; eso es un incremento promedio del 2.9%.

Los informes recabados señalan que las causas de los accidentes de tránsito fueron ocasionados por invasión de carril, giro incorrecto, atropello por distracción del conductor, inexperiencia al conducir, no respetar señal de prioridad, no respetar prioridad de paso, no guardar distancia de seguridad, irresponsabilidad al dejar semovientes solos en carretera, circular en sentido contrario y conducir en estado de ebriedad. Los incendios, en general, fueron provocados por dejar velas encendidas, corto circuitos, descuido al dejar la cocina encendida, quemar pólvora y basura.