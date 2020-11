Pesistas juveniles mejoran sus marcas en panamericano juvenil

Una de las atletas más destacadas de la competencia fue la seleccionada Fátima Torres, categoría 87 kg, quien se mostró satisfecha por el logro, ya que mejoró de los 65 kg a los 73 kg en arranque y mantuvo 85 kg en envión, para un total de 158 kg.

Foto: Indes.

San Salvador. El grupo de cinco pesistas de El Salvador que tuvieron su debut en el Campeonato Panamericano Juvenil Sub 20 Virtual, desarrollado la semana pasada, cumplieron con sus proyecciones y cada uno batió sus propios récords.

Una de las atletas más destacadas de la competencia fue la seleccionada Fátima Torres, categoría 87 kg, quien se mostró satisfecha por el logro, ya que mejoró de los 65 kg a los 73 kg en arranque y mantuvo 85 kg en envión, para un total de 158 kg.

“He sido constante en mis entrenos y gracias a Dios logramos lo que teníamos proyectado con mi entrenador Gilberto Fuentes, quien ha estado pendiente de mi condición técnica y física”, comentó la ganadora de la presea Promesa Espiga Dorada otorgada por FESA y campeona centroamericana, ambos logros de 2019.

Por su parte, Alejandra Navas, en los +87 kg, quien estuvo retirada aproximadamente un año de las competencias, logró romper sus marcas con levantamientos de 65 kg en arranque y 80 kg envión, para un total de 145 kg.

“Estoy muy emocionada porque no me esperaba esas marcas en mi primera experiencia internacional, es única y me motiva para seguir en mi preparación. Mejoré las marcas que había logrado en el campeonato regional la semana pasada, que fueron de 60 kg en arranque y 75 kg en envión”, dijo Navas.

Asimismo, Kerem Guerrero, en los 81 kg, levantó 55 kg en arranque (antes 53 kg) y 70 kg en envión (antes 67 kg), sumando un total de 125 kg.

Mientras que, en el inicio de las competencias del pasado miércoles, en masculino, el vicentino Óscar García, de 16 años de edad, logró también superar sus marcas, levantando 80 kg (antes 75 kg) en arranque y 90 kg (antes 85 kg) en envión, haciendo un total de 170 kg.

Y Kevin López, en los 81 kg, levantó con éxito 104 kg (antes 101 kg) en arranque y 131 kg (antes 126 kg) en envión, logrando un total de 235 kg.

El Campeonato Panamericano Juvenil Sub 20 Virtual, que se llevó a cabo del 20 al 28 de noviembre, fue organizado por la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas y contó con la participación de 196 atletas de 21 países en 20 categorías.