Patinadora Ivonne Nóchez cierra con plata en Asunción 2025

Apenas un día antes de la competencia en la justa panamericana juvenil, Ivonne y su entrenador, Orlando Yépez, aterrizaron en Paraguay y tuvieron pocas horas de adaptación a la pista.

Foto: Indes.

Asunción. La patinadora salvadoreña Ivonne Nóchez se colgó su segunda medalla de plata en la justa continental juvenil, tras una exigente prueba de 500 metros + distancia en la que demostró carácter, estrategia y capacidad de reacción.

La atleta, del Programa Esfuerzo y Gloria finalizó con un tiempo de 47.014 segundos y cerró así su fructífera participación en los juegos de Asunción.

La medalla de oro fue para la siete veces campeona mundial, Kollin Castro, de Colombia, con un tiempo de 46.023 segundos, y el bronce quedó en manos de Walmary Toro, de Venezuela (47.654) después que la chilena Catalina Lorca fuera descalificada.

Aunque la salida no le favoreció luego que Toro y Lorca le cerraran el paso y la obligaran a remar desde atrás, Nóchez no bajó los brazos. Con inteligencia, supo esperar el momento oportuno para escalar posiciones y aprovechar un incidente en la última curva entre la chilena y la venezolana, lo que le permitió cruzar la meta en el segundo lugar.

“Es una prueba dura, pero gracias a Dios se dio la posibilidad de estar en la pelea por las medallas, que es lo más importante”, comentó Nóchez tras la carrera.

Durante los últimos metros de la prueba, la colombiana se despegó del grupo y Toro se ubicó en la segunda plaza, con la chilena Lorca, muy cerquita. “Yo sentía que tenía segura la plata, pero en la última curva hubo un contacto con ella (Lorca), nos enredamos y tuvimos que disminuir la velocidad para evitar la caída, y ahí pasó ella (Ivonne Nóchez)”, relató posteriormente la patinadora de Venezuela, que a la postre fue medallista de bronce por la sanción que recibió Lorca.

Con estas medallas, Ivonne Nóchez cierra su ciclo juvenil y da el salto definitivo a la categoría mayor, donde le esperan nuevos retos como los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 y el Campeonato Mundial, en el que todavía está pendiente la confirmación de su participación; según explicó Nóchez, “son cuestiones técnicas, pero espero que se solucione y pueda competir”.

El resultado de Nóchez en Asunción 2025 adquiere aún más valor considerando el desgaste físico que traía, pues días antes de llegar a Paraguay había competido en los Juegos Mundiales Chengdú 2025, donde alcanzó la gloria con dos medallas de oro.