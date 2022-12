Orquesta Sinfónica capitalina ofreció concierto en Centro Histórico

El proyecto de OSSS inició apadrinado por el entonces Alcalde Nayib Bukele, en 2015, y fue retomado y potenciado por la actual administración municipal que seguirá ampliando el alcance de estos programas de arte y música enfocados en la niñez y juventud.

Foto: AMSS.

San Salvador. La Orquesta Sinfónica de San Salvador (OSSS), compuesta por 300 niños y jóvenes talentosos, cerró este lunes la temporada gratuita que disfrutó la multitud que visita el Centro Histórico.

Durante más de una hora la filarmónica deleitó al público con un amplio repertorio, que incluyó piezas como: Marcha, Trepak, Sleigh Ride, Santa Claus is Coming to Town, Jingle Bell Rock, Con Te Partiro, All I Want for Christmas is You, Burrito Sabanero, marcha Radetzky, A Christmas Festival, Feliz Navidad, Mi País y Año Viejo.

La Orquesta Sinfónica municipal ofreció otros conciertos especiales durante diciembre en el Aeropuerto Internacional de El Salvador “San Óscar Arnulfo Romero” para dar una calurosa bienvenida a los connacionales que llegaron para reunirse con sus familias en estas festividades, así como en el Teatro Presidente.

Otras actividades culturales se desarrollaron en el parque Cuscatlán donde se habilitó por ocho días la Villa Navideña que recibió a miles de salvadoreños y extranjeros; en la Ciclovía Constitución donde se repartieron 10,000 pupusas entre los asistentes.

