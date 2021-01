Opinión: El sueño de (Donald) Trump termina en pesadilla

¿Pretende usted que le apoyemos si tiene la osadía de presentarse otra vez en el 2024 como candidato a la presidencia? Pues usted puede estar seguro que no contará con mi voto, como tampoco lo tuvo en 2016 o recientemente en noviembre de 2020.

Por: Guillermo Serrano.*

Washington. Sr. Trump, hasta ahora existe un documento que se llama Constitución y es el antiguo documento que rige al país (los Estados Unidos de Norteamérica) y yo diría que todos los países tienen una constitución que quieren o pretenden seguir y observar.

Y usted, Sr. Trump, no ha leído la Constitución que rige a los Estados Unidos y, lo que es peor, sus asesores tampoco lo han hecho.

Y ahora, Sr. Trump, usted tiene ante sí la terrible pesadilla de haber desatado esas pandillas de gente anarquista que quiere asaltar y destruir. Y en el camino Sr. Trump, a lo peor, lo quieren arrastrar al sueño loco de instaurar una dictadura, que siempre comienza con el asalto a las instituciones.

El problema, Sr. Trump, es que usted podría tener pasta de dictador, pero sus seguidores, y hago la pregunta ¿tienen la madera suficiente como para seguirle en este momento de su aventura personal?

Y ahora, Sr. Trump, con sus poco más de 70 millones de seguidores ¿qué hará con los más de 80 millones que decidieron que era necesario un cambio de rumbo en la política norteamericana?

Hay otra pregunta, Sr. Trump, que a usted quizá ni sus hijos se la han presentado ¿cómo quiere ser recordado en la historia? ¿Como un aprendiz de dictadorzuelo de segunda en los llamados países –que usted desprecia- que quizá estén tratado de imitar el imperfecto sistema electoral del país estadounidense, que alguna vez se presentó como el “faro que brilla sobre una colina”? Y responda a esta pregunta –si puede- y que le afecta: ¿por qué es usted racista y tiene esa actitud de desprecio por los inmigrantes, cuando su tercera esposa es europea y los padres de ella adquirieron la residencia y nacionalidad express, siendo ellos mismos una especia de “indocumentados”?

Sr. Trump, usted nos has decepcionado siempre: como hombre de negocios que llevó a la bancarrota por lo menos cuatro veces a sus empresas, como ejemplo de moral, cuando usted no respeta a las mujeres, como empleador que les ha escamoteado el salario a trabajadores, algunos de ellos “ilegales” que trabajaban en sus lujosos campos de golf, como ciudadano que no paga impuestos, como líder que se ha burlado de la pandemia que afecta al mundo, dilatando la implementación del sistema de vacunación (recuerde que prometió 20 millones de personas vacunadas ante de fin de diciembre de 2020 y que no se llegó ni al 10 por ciento de esa cifra), y, me decepciona, ahora como político, que no sabe cómo encajar una derrota.

¿Pretende usted, Sr. Trump que le apoyemos si tiene la osadía de presentarse otra vez en el 2024 como candidato a la presidencia? Pues usted, Sr. Trump puede estar seguro que no contará con mi voto, como tampoco lo tuvo el 2016 o recientemente en noviembre de 2020.

* Pastor y Teólogo.