OPINIÓN: Aquí y ahora en el desarrollo local

Lo expresado en este artículo es de exclusiva responsabilidad de la autora.

Por: Susana Barrera.

El desarrollo local está en emergencia. Estamos ante una oportunidad única e histórica y esto no es romanticismo. El Salvador transita por un contexto político social nunca visto, amén de sus ventajas o desventajas, colores o fanatismos.

Es importante trascender del cuestionamiento permanente de detractores, antagonistas y protagonistas, a las respuestas y acciones reales; es aquí donde se nos presenta una página en blanco para reescribir esta historia corrigiendo acciones y revisando la utopía de transformar este país.

Y una de las vías debería partir desde adentro, desde los más profundo, desde lo local, potenciando el liderazgo real, nacido en las entrañas de la comunidad; esta concepción no es nueva, la sugiere la teoría y se verifica en la

realidad.

Esto no es mito griego; el corcel no debe venir desde fuera, debe emerger en el interior, no es marketing en la palma de la mano, ni negación permanente; lo que vivimos ahora es realidad pura y sin anestesia; gracias a Dios que la realidad es dialéctica y cambiante. Todos los días tenemos la oportunidad de empezar, corregir e incluso mejorar y, definitivamente, el año 2024 es el big data.

Es urgente remirar, no aplazar y potenciar a los hombres y mujeres jóvenes o no tan jóvenes que se atrevan a desafiar la ficción, la obra literaria o el show mediático; es imperativo que quienes se atrevan a lanzarse como gobernantes locales en 2024, seducidos o no por una bandera política, piensen en lo global y actúen en lo local (Glocal), superen el fanatismo, consideren lo ético como bandera, trabajen en equipo, revisen cada capítulo de nuestra historia, pongan en palestra la

creatividad, planifiquen y proyecten el territorio sin dejar de aprovechar las oportunidades externas… Que quienes votaremos no veamos la marca política partidaria, volvamos a la fuente y escaneemos a quienes aspiran al puesto.

Las municipalidades en 2024 nos pueden dar sorpresas y las mejores respuestas para equilibrar la democracia; el comportamiento del electorado local tiene que dibujar la esperanza y la solidaridad, y a lo mejor no votan los de afuera, solo los del municipio.

Hay ejemplos importantes de liderazgos internos y comprometidos que pueden servir de inspiración: Villa El Salvador es una ciudad que nació en la nada, en el desierto, en Perú; en 2021 cumplió 50 años de existencia y ha sido motivo de diferentes estudios como modelo de autogestión y desarrollo local, acuñó el lema: “porque no tenemos nada lo haremos todo”.

Y poco a poco fueron apareciendo empresas comunales, incluso una universidad, todo empujado por una organización local, un caso que debe reflexionarse; no muy lejos, cito Juventud Emprendedora, un proyecto impulsado por diferentes organizaciones en Metapán, Santa Ana, donde una veintena de jóvenes emprendedores se han fortalecido en habilidades para la vida y potenciado sus negocios generando empleo y creciendo en liderazgo dentro de su municipio.

Otro ejemplo, 120 comunidades de 10 departamentos del país protagonizan una gesta titánica para legitimar sus propiedades y reivindicar derechos ante las autoridades, estas son acompañadas por Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA), así podemos recoger una cantidad de historias inspiradoras que nos invita a remirar el desarrollo local y territorial y que de cara a

transformaciones nos demuestran que los cambios emergen esencialmente desde adentro.

Ya con matiz de gobernanza, la venidera generación de alcaldes y sus concejos deberán ser liderazgos valientes que venzan las inclemencias que les dejó el FODES, una pandemia, el duro revés a la descentralización y otros desafíos, que aspiren a democratizar y transparentar el poder. Toda esta prosa tiene base en nuestros instrumentos, en el Código Municipal y, por supuesto, en nuestra Constitución, que mandatan colocar en el centro del bienestar a las personas y vale citar palabras de Monseñor Oscar Arnulfo Romero que exhorta a no imponer caprichos sino a participar de la construcción del bien común (Hom. 14 de agosto de 1977).