Nuevos casos de evasión fiscal y contrabando presentan ante la FGR

También fueron presentados avisos respecto de una empresa que simulaba operaciones y que usurpaba el número de identificación tributaria de un contribuyente salvadoreño.

Foto: Periódico Equilibrium.

La Libertad. Tres casos de presunta evasión de impuestos han sido presentados por las autoridades de Hacienda ante la Fiscalía General de la República, por un monto superior a los $6.1 millones.

Uno de los casos ronda el millón de dólares que no fue declarado según los ingresos percibidos por un contribuyente que se dedica a la compra y venta de calzado y otros productos.

En los otros casos, una persona natural ha sido denunciada en la FGR por dos hechos, uno de los cuales es por apropiación de 1.5 millones de dólares; en este, el contribuyente declaraba información falsa o inexistentes y no incluía todos los ingresos.

Esta misma persona comercializa productos lácteos y en esta actividad económica el contribuyente habría evadido $3.5 millones al no declarar renta gravada pese a depósitos en sus cuentas bancarias y operaciones en aduanas, esos movimientos no fueron informados a la DGII, es decir, no fueron declarados; en total unos 5 millones de dólares fueron evadidos en 2015.

Luis Cañas, Subdirector de Impuestos Internos, dijo, por su parte, que son 136 avisos a la FGR por $123.4 millones en caso de impuestos internos.

Lo denunciado ahora es de $1.08 millones, por venta de ropa y electrodomésticos y enseres para el hogar, el contribuyente no los declaró.

El segundo es por 1.5 millones y se trata de un vendedor de lácteos; otro es el de un caso de 993 mil por reparación de vehículos, actividd que no fue declarada.

Los últimos son el de un caso de evasión por $500 mil por importación de vehículos, uno más por $50 mil atribuible a una persona que efectuó retenciones del Impuesto Sobre la Renta “que no las enteró a Hacienda”.

Plan Anticontrbando

Samadhi Martínez, Directora de Aduanas dijo que los casos de contrabando de este año son ocho y representan unos $28 millones. Este día hubo otro caso en el que se verificó que se evadieron 2.8 millones por medio de simulación de importación de productos que nunca llegaron a la empresa del contribuyente afectado.