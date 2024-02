Nuevas Ideas afianza la mayoría absoluta; VAMOS sobrevive

Extraoficialmente, los resultados de las elecciones legislativas quedaron como sigue: Nuevas Ideas, 54 diputados; PCN, dos votos; Arena, dos votos; PDC, un diputado; y VAMOS, un diputado. Estos datos fueron revelados por el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana.

Foto: Redes Sociales.

San Salvador. 14 días después de las elecciones presidenciales y legislativas, este domingo 18 de febrero se ha conocido extraoficialmente que el partido oficial Nuevas Ideas ha ganado la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa.

En tanto, el partido VAMOS ha logrado sobrevivir, al alcanzar los votos necesarios para que Claudia Ortiz tenga continuidad como legisladora; también sobreviven el PCN, el PDC y Arena.

En el caso de Arena, la sobrevivencia se debe, no solo a la obtención de dos diputados, sino también a haber alcanzado más de 50 mil votos (los requisitos que exige la ley para no cancelarlos); el Fmln también sobrevive porque, a pesar de no haber obtenido ningún diputado, alcanzó, como Arena, más de 50 mil votos en las pasadas elecciones.

Extraoficialmente, los resultados de las elecciones legislativas quedaron como sigue: Nuevas Ideas, 54 diputados; PCN, dos votos; Arena, dos votos; PDC, un diputado; y VAMOS, un diputado. Estos datos fueron revelados por el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana.

GANA, que fue un aliado del gobierno a través de sus diputados en la Asamblea Legislativa, no obtuvo ningún diputado en las recientes elecciones; de parte del Fmln, ninguno delos cuatro diputados actuales ha sido reelecto y la aspirante Karina Sosa, tampoco fue favorecida por los votantes.

El magistrado reiteró que estos son datos extraoficiales, pero que este lunes 19 de febrero, por la tarde, se darían a conocer los resultados oficialmente por parte del ente colegiado, ya sea confirmando o no los resultados filtrados.