Norman Quijano investigado por fraude electoral, jura en el Parlacen

Foto: Periódico Equilibrium.

Guatemala. Después de permanecer cinco meses oculto, aparentemente en Honduras, el expresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Norman Quijano, acudió este jueves a la sede del Parlamento Centroamericano, en Guatemala, para jurar como Diputado salvadoreño por el Parlacen.

“Honorable señor Diputado Norman Noel Quijano González…” dijo la secretaria del Parlacen al pasar lista a la bancada salvadoreña. El Diputado respondió tímidamente y con voz entrecortada: “presente”. Luego juró trabajar como centroamericano, por el desarrollo de la región, durante la sesión solemne de ese parlamento celebrado este jueves por la mañana.

Las críticas contra Quijano han trascendido en las redes sociales, en las cuales el excandidato presidencial no es bien visto representando a El Salvador.

En tanto, diputados de la bancada Cyan en el Parlamento Centroamericano, como Carlos Hernández, dijo en sus redes sociales que promoverán como tal el desafuero de Quijano González.

“Cómo Parlacen (de la bancada Cyan) tenemos la obligación de impulsar todas las acciones legales para iniciar el proceso de desafuero del delincuente de Norman Quijano”, sentenció, al tiempo que señalaba que “ese es el único camino para lograr «El Nuevo Parlacen».

El ahora Diputado regional, pudo desplazarse hacia Guatemala, desde donde se encontraba viviendo, debido a que la Interpol desistió de aplicar la difusión roja requerida por El Salvador, argumentando que el caso Quijano es político, en referencia a la acusación de Asociaciones ilícitas y fraude electoral, por negociar votos con las pandillas, a cambio de dinero y favores.

El arenero prometió regresar al país “en unos días” el pasado uno de mayo, en su cuenta de Twitter: “Me encuentro fuera del país, atendiendo un compromiso familiar, tengo previsto regresar al país en un par de días. Me he enterado que el fiscal presentó un requerimiento en mi contra, que tiene a su base acusaciones falsas. Al pueblo salvadoreño le digo que no tenga la menor duda que defenderé mi inocencia hasta mi último aliento. En el momento que sea requerido, me presentaré para dar la cara, pues como siempre lo he dicho, y quienes me conocen lo saben, soy inocente”, aseguró para entonces.