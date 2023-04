No habrá amnistía fiscal para declaraciones extemporáneas

En cuanto a la recaudación de fondos en general, Zelaya dijo que son cerca de 2 mil millones de dólares los que se han incrementado en los últimos tres años, tras la llegada de la nueva administración.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. El próximo 2 de mayo vence el plazo para realizar la declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que los contribuyentes están obligados a hacer, y no habrá prórroga ni amnistía fiscal para las declaraciones extemporáneas.

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo que si las autoridades aprueban una prórroga, se estaría incentivando la cultura del “no pago”; la prórroga que se dio en 2020 se debió a las condiciones inadecuadas que se generaron a partir de la pandemia por Covid-19, aclaró.

Quienes no presenten declaraciones del ISR se exponen a la sanción con multas e intereses, advirtió el funcionario, este viernes 28 de abril. En tal sentido, pidió que en estos momentos en que faltan pocos días se proceda a la declaración y no intentarlo el último día para no verse expuestos a posibles trabas, entre estas la saturación del sistema de Hacienda.

A este momento se han recibido más de medio millón de declaraciones, es decir el 95% de lo esperado en este período; pero faltan los últimos días que es el período en que más se reciben; así se ha superado el monto esperado de 221 millones, pues a esta fecha se tienen recaudados 236 millones de dólares, es decir 15.5 millones más que lo esperado.

Pero se ha superado en alrededor de 26 millones de dólares el monto recibido en la misma fecha en el año 2022, esto significa una recuperación de un 7% respecto del presupuesto proyectado y un 12% respecto al año anterior.