Neon War, el salvadoreño de Personajes de Ficción, pide ayuda

El miércoles, Neón War recibió su última quimioterapia en un hospital salvadoreño; debería pasar a las sesiones de radioterapia, pero Hugo no está apto para ello pues antes debe tener un trasplante de médula ósea, lo cual no es posible debido a que el cáncer no cede.

Foto: Redes sociales.

San Salvador. Hugo Nelson Serrano Carranza, quien se presenta en las redes sociales como Neon War, ha llegado a un punto en que no puede superar su estado de salud, agravado por un cáncer.

Debido a ello, ha solicitado apoyo, incluso del Presidente Nayib Bukele, para realizarse un último tratamiento (ensayo clínico) en Estados Unidos, para intentar revertir el avance del cáncer que padece desde hace meses.

El Presidente no ha tardado en reaccionar; la noche misma (anoche) en que recibió un vídeo en donde se escucha a Hugo solicitar el apoyo solidario de todos para obtener una visa humanitaria para viajar a Estados Unidos.

El miércoles, Neón War recibió su última quimioterapia en un hospital salvadoreño; debería pasar a las sesiones de radioterapia, pero Hugo no está apto para ello pues antes debe tener un trasplante de médula ósea, lo cual no es posible debido a que el cáncer no cede.

“Acabo de recibir el mensaje que grabó Hugo Nelson Serrano (NEON WAR), pidiendo nuestra ayuda para poder continuar su tratamiento en Estados Unidos. Ahorita mismo nos ponemos a trabajar en eso Hugo, primero Dios todo saldrá bien. Si podemos ayudar en algo más, también estamos listos”, escribió el presidente.

Hugo ha recibido muchas muestras de solidaridad en el tiempo de sus crisis y ahora tiene la última oportunidad para vencer la enfermedad. Los cibernautas han mostrado su esperanza en que Neon War superará esta prueba.