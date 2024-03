Nayib Bukele: “la voluntad del pueblo se respeta”

Analistas políticos han considerado que el ausentismo y el apoyo a candidatos de otros partidos por parte de las pocas personas que acudieron a las urnas, son un claro mensaje hacia los alcaldes de Nuevas Ideas que no supieron alcanzar el éxito en sus gestiones, tales son los casos de San Miguel Centro y Ahuachapán Centro, donde el PDC y el PCN arrebataron las alcaldías con un caudal importante de votos.

San Salvador. Aunque los resultados de las elecciones del pasado domingo 3 de marzo favorecen mayoritariamente al movimiento Nuevas Ideas, este ha perdido territorio. Así lo decidió el pueblo salvadoreño.

Ante ello, el presidente electo Nayib Bukele, escribió en sus redes sociales un mensaje demoledor: “Está claro que en muchos municipios la gente ha votado por alcaldes que no son de Nuevas Ideas; esto es el voto de castigo a las pésimas gestiones que algunos de ellos han realizado”.

Previamente, Bukele, cuya popularidad arrastra al éxito a personajes desconocidos al nivel de funcionarios de elección popular, dijo que no metía las manos “por nadie” y que por ello no mostró apoyo a ningún candidato municipal.

Pero el electo presidente expuso que “el pueblo es sabio y los nuevos alcaldes pertenecen a partidos aliados indiscutibles de nuestro proyecto”; esos partidos, agregó, siempre han estado ahí para apoyar todos los cambios que el país ha necesitado, desde antes de ganar la presidencia en 2019.

Pero el castigo no solo fue para Nuevas Ideas, los votantes también expresaron su voluntad para no dar mayores espacios a partidos como Arena y el Fmln; al primero solamente le otorgaron dos diputaciones y una alcaldía; al segundo cero diputaciones y cero alcaldes, aunque ambos partidos tendrán representaciones en los concejos municipales, más no el mando en los gobiernos locales.