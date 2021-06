Nayib Bukele: “el único grupo de poder detrás del gobierno es el pueblo”

La nación no está polarizada o dividida; al contrario, se encuentra más unida que nunca y luchando en una sola dirección por un interés en común, dijo el gobernante.

Foto: Presidencia.

San Salvador. En su discurso a la nación en el marco del segundo año de gobierno de la Administración Bukele, el Presidente de la República dijo que por fin terminaron los gobiernos en donde las decisiones las tomaban los grupos de poder económico y oligárquicos.

En ese marco, señaló ante la Asamblea Legislativa que ahora, el único grupo de poder detrás del gobierno es el pueblo salvadoreño, en alusión al mandato que la bancada cian y el Ejecutivo mantienen tras las votaciones del 28 del 3 de febrero de 2019 y del 28 de febrero de 2021.

Bukele resaltó así la ruptura del bipartidismo que había imperado desde la posguerra, lo cual permitirá los cambios que no son imposibles, pero tampoco fáciles; “especialmente cuando son reales, grandes y estructurales”.

También se refirió a que, pese a todo ese panorama adverso que la población vivió por años, durante los gobiernos, primero de Arena, y luego del Fmln, ésta no perdió la esperanza y creyó que el país podía cambiar. “Nos dieron un mandato, uno que asumimos y juramos que cumpliríamos, el de cambiar nuestro país, pero esta vez de verdad”, dijo.

El cambio del país se ha hecho y se sigue haciendo sin negociar la vida de los salvadoreños, sin comprar gobernabilidad y “sin postrarnos ante nadie más que Dios”, agregó el gobernante, al recordar las acusaciones que pesan contra el expresidente Norman Quijano, el exalcalde Ernesto Muyshondt, los dirigentes y exfuncionarios del Fmln, Benito Lara y Arístides Valencia, por negociar votos con pandillas para ganar las elecciones.

Bukele también advirtió que la oligarquía aún intenta controlar el aparato ideológico del Estado y sostuvo que, a diferencia de las gestiones anteriores, detrás del actual Gobierno no hay nadie girando órdenes.

“Este gobernante sí tiene un grupo de poder detrás de él y ese grupo de poder se llama pueblo salvadoreño y eso, muchos no lo entienden”, reflexionó; agregó que algunos representantes de la comunidad internacional se confunden, “no entienden a quién representamos. Es extraño para ellos ver un Gobierno que no representa a ningún grupo de poder fáctico, más que el pueblo mismo”.

En su mensaje, Bukele instó a la población a aprovechar esta oportunidad para romper las cadenas que durante el pasado tuvieron al país atado al pesimismo, a la zozobra y a la miseria. “Sepan que a los salvadoreños ya no nos engañan, nunca más vamos a regresar a el sistema que nos hundió en la delincuencia, la corrupción, la desigualdad y la pobreza. Mientras Dios me dé fuerzas, no lo voy a permitir”, recalcó.