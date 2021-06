Natura &Co publica su Informe Anual 2020

El documento destaca los principales avances en la estrategia de negocios, digitalización y la agenda de sustentabilidad del grupo a lo largo del año.

Foto: Cortesía.

El Salvador, junio 2021 – Natura &Co está considerado como el cuarto grupo más grande del mundo dedicado al sector de belleza y acaba de publicar su Informe Anual 2020.

El documento destaca el desempeño financiero, social y ambiental de la compañía durante el año, además de actualizaciones sobre su estrategia de negocios y avances en su transformación digital y agenda de sustentabilidad.

Entre los principales destaques de Natura &Co en 2020 están la rápida migración del foco de Natura &Co hacia la digitalización y ventas on-line durante la pandemia, permitieron un aumento de 107% en su estrategia de social selling y las ventas por e-commerce en todo el grupo.

Ese crecimiento de las ventas digitales contribuyó a un aumento de los ingresos líquidos consolidados de 12,1%, con relación al año anterior.

Además del aumento de la facturación, Natura &Co avanzó en el proceso de integración de Avon, expandiendo su alcance global y posicionando al grupo como líder indiscutible en la relación directa con el consumidor.

En el contexto de la pandemia, el grupo aumentó la producción de productos esenciales, como jabones y alcohol en gel, al 30%, donó más de 10 millones de unidades de productos de cuidado personal, además de invertir R$489 millones en proyectos de transformación social e iniciativas para combatir la Covid-19.

Natura &Co se certificó como la Empresa B más grande del mundo, un reconocimiento del liderazgo del grupo en la generación de impacto económico, social y ambiental positivo, destacando su modelo de negocios orientado por propósito.

En junio de 2020, Natura &Co lanzó su ambicioso Compromiso con la Vida para 2030, que define la estrategia de sustentabilidad del grupo, con foco en tres áreas: enfrentar la crisis climática, convirtiéndose en carbono cero hasta 2030; defender los derechos humanos y asegurar la paridad de género en sus negocios hasta 2023; y abrazar la circularidad y la regeneración hasta 2030, por medio del desarrollo de productos innovadores.

«Comenzando enero de 2020, celebramos y dimos la bienvenida a Avon a nuestro grupo. Al igual que el resto del mundo, no sabíamos todo lo que vendría», comenta Roberto Marques, presidente ejecutivo del Consejo de Administración y CEO del grupo Natura &Co. El Informe Anual de Natura &Co puede consultarse en este link: https://naturaeco.com/Natura_eCo_2020_Informe_Anual.pdf