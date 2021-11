Motorista de InDrive y palabrero capturados por caso hermanos Guerrero

A pesar de existir aplicaciones de ubicación exacta de los lugares a visitar o de destino, el conductor “perdió” el rumbo cuando llevaba a los hermanos en su vehículo, luego de ser reportado el incidente por las mismas víctimas; después de ese incidente, los hermanos ya no respondieron sus teléfonos y fueron dados como desaparecidos.

Foto: Periódico Equilibrium.

San Salvador. José M. y un palabrero de un grupo terrorista han sido detenidos como sospechosos de la desaparición de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero, hecho ocurrido el 18 de septiembre pasado en Santa Tecla, La Libertad.

Ese día, los hermanos abordaron un vehículo de transporte de pasajeros privado, inscrito en el servicio que presta InDrive, para trasladarse de la colonia Quezaltepeque hacia otro lugar en la colonia Utila, del mismo municipio.

El conductor del vehículo no los llevó al lugar indicado por los hermanos, sino a un rumbo desconocido, lo cual fue notificado por Karen y Eduardo a una amiga suya a quien le dijeron vía WhatsApp que setaban perdidos adelnte de Be Sport, en Nuevo Cuscatlán. Desde entonces, no se supo más de ellos.

José M. uno de los detenidos, es el conductor de dicho vehículo, quien fue capturado el pasado fin de semana por la Policía, la cual mantiene una investigación activa para “esclarecer este lamentable caso”. La segunda captura se relizó el pasado domingo.

A pesar de existir aplicaciones de ubicación exacta de los lugares a visitar o de destino, el conductor “perdió” el rumbo cuando llevaba a los hermanos en su vehículo, luego de ser reportado el incidente por las mismas víctimas; después de la breve comunicación, los hermanos ya no respondieron sus teléfonos y fueron dados como desaparecidos.