Moderna calle de 4.6 kilómetros potenciará turismo en playa Poza Verde

Foto: DOM.

La Paz Centro. En San Miguel Tepezontes ha sido renovada una calle para el mejor desplazamiento de sus habitantes y visitantes del Lago de Ilopango.

La obra vial que reducirá los tiempos de recorrido desde San Miguel Tepezontes consta de 4.6 kilómetros de longitud y 5.70 metros de ancho en promedio, explicaron fuentes de la Dirección de Obras Municipales.

Para garantizar la durabilidad de la vía, se anexaron obras complementarias de drenaje y protección como canaletas a ambos lados de la calle, cordón cuneta, 22 badenes, túmulos, derramaderos, cinco muros de contención y señalización vial vertical y horizontal entre otras.

Además de beneficiar a casi 4,000 habitantes, la obra también impulsa la economía y el turismo de este lugar ubicado a unos 30 kilómetros de San Salvador y visitado por nacionales y extranjeros.

Algunos cantones beneficiados con esta vía son: El Copinol, El Guaje, El Sauce, El Guayabo, El Guarumal, El Jícaro, El Matazano, El Zapote, El Carrizal y El Tempisque.

La DOM ejecuta más de 55 obras a nivel departamental en La Paz, 23 de las cuales han sido entregadas, entre estos nueve proyectos de mejoramientos viales en Cuyultitán, San Juan Nonualco y San Luis Talpa, entre otros.

También han sido ejecutado cinco proyectos de recuperación de vías urbanas en los distritos de Zacatecoluca, Santa María Ostuma y San Antonio Masahuat.

Se ha reconstruido además una moderna escuela en caserío Santa Clara en San Luis Talpa y la Unidad de Salud de San Emigdio.

