Ministerio de Vivienda recibe primeras viviendas de proyecto en Ahuachapán

Foto: MV.

Ahuachapán. La titular del Ministerio de Vivienda, Michelle Sol, recibió este miércoles las primeras 16 de 84 viviendas que se construyen en el proyecto habitacional “10 de Mayo”, en Ahuachapán.

Con fondos del citado ministerio y del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo), se impulsan proyectos de beneficio social para favorecer a familias de escasos recursos, dotándolas de casas dignas, mediante diversos programas.

En el caso particular, “cada familia apoya con 600 horas de trabajo en la construcción de sus viviendas como parte de la ayuda mutua, un componente importante para fortalecer el arraigo”, informó en redes sociales la ministra Sol.

Agregó que este es uno de los proyectos de interés social que se ejecutan en el país, beneficiando a familias que durante décadas vivieron en zonas de vulnerabilidad.

$1000 millones

En otros aspectos del manejo habitacional, la funcionaria aseguró que el Fondo Social para la Vivienda ha invertido $1,000 millones en créditos para que las familias salvadoreñas adquieran una vivienda.

Michelle Sol dijo que esto significa que en la gestión del Presidente Nayib Bukele 44,070 familias han sido beneficiadas con un crédito para comprar su vivienda propia.

Para vivienda nueva se han financiado 11,468 créditos, equivalente a $418.07 millones; para vivienda usada y otras líneas se han aprobado 23,214 créditos por $457.01 millones; en activos extraordinarios se han colocado $125 millones, para 11,000 viviendas.

La funcionaria señaló que esto ha sido posible gracias a las medidas de seguridad y a las firmes decisiones del presidente Bukele, con el Plan Control Territorial y el régimen de excepción.

“Este es un resultado histórico que confirma que vamos avanzando. Trabajamos de la mano con la empresa privada para generar más oferta y lograr que más familias cumplan su sueño de tener un patrimonio”, concluyó la ministra.