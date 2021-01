Michelle Velasco asalta el cielo, por El Salvador

Cuando Michelle participó en los eventos deportivos de Veracruz tenía 17 años y no pudo disfrutar de esos juegos, recuerda.

San Salvador. A los 12 años empezó el atletismo en el Liceo Salvadoreño y fue descubierta en una clase de Educación Física por el Prof. Óscar López. Se trata de la pertiguista Michelle Velasco, quien conversó con el programa Team ESA Sports Radio & TV.

“El Prof. López le decía a mi abuelita que me veía buenas cualidades y fue difícil convencer a la abuela, pero después de varias veces que le decían, mire la niña es rápida, llévela; la convencieron, ya que no teníamos transporte, nos íbamos en bus, y luego conseguimos un microbús (que) desde el liceo me llevará al estadio”.

La atleta dice que en 2009 en Guatemala cuando inició su participación en un programa que se iniciaba y en el que realizaba pruebas combinadas, salto con vallas, velocidad, resistencia, lanzamiento,

Pero a Michelle le gustaba salto largo, no habían pertiguistas solo una amiga suya: Katerine. Íbamos de prueba y error “y a mí se me hizo fácil y se me hacía divertido”

Cuando Michelle participó en los eventos deportivos de Veracruz tenía 17 años y no pudo disfrutar de esos juegos, recuerda, mientras señala que, para entonces, “me presioné mucho y en Barranquilla, fue una competencia diferente para mí, y disfrute la competencia”.

A diferencia de la asistencia en El Salvador, el público en los estadios en México es numeroso; igual en Barranquilla, “increíble la gente apoyándote, la gente me gritó en mi primer salto y el deporte es para disfrutarlo”, se lamentó la joven atleta.

A sus 15 años Michelle saltaba 3.31, luego en 2014 saltó 3.50; y en 2015, saltó 3.55; pero en 2016 en un evento NACAC, dos días antes de competir empecé con sus lesiones en el tobillo izquierdo, ya no pude competir y seguí lesionada y en 2017 terminé con 3.20 mts.

No obstante, en 2018 saltó 3.45 mts.; “no era mi mejor marca personal, pero iba mejorando y el 2019 salté 3.70 mts., mi mejor marca personal”. Actualmente, Michelle está a 3 centímetros del récord nacional mayor, que lo hizo Michel Rivera en 2002.