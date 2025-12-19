Mejoran en aeropuerto internacional control de recepción de retornados

La embajada de EUA en El Salvador, anunció que este 19 de diciembre se inauguraron mejoras claves en el aeropuerto internacional para fortalecer la seguridad y la justicia en El Salvador.

Foto: Embajada EUA.

La Paz. Autoridades de Estados Unidos y El Salvador, entregaron este viernes las mejoradas instalaciones de la sala donde se controla la llegada de personas retornadas desde territorio estadounidense.

La embajada de EUA en El Salvador, anunció que este 19 de diciembre se inauguraron mejoras claves en el aeropuerto internacional para fortalecer la seguridad y la justicia en El Salvador.

“Gracias al apoyo del Gobierno de EE.UU. el aeropuerto ahora cuenta con áreas adecuadas de revisión de tatuajes y entrevistas de inteligencia, agilizando el procesamiento de retornados”, escribió la embajada en sus redes sociales.

Según las autoridades diplomáticas estadounidenses, estas mejoras en la sala pertinente, ofrece conectividad a internet que permitirá al Gobierno de El Salvador efectuar verificaciones biométricas en tiempo real, fortaleciendo así la seguridad y la aplicación de la ley.

La embajada celebró, así, la cooperación entre El Salvador y Estados Unidos porque se sigue fortaleciendo la lucha contra el crimen transnacional.